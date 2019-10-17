Монета номиналом 200 тенге появится в Казахстане

Национальный Банк в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге.Национальный Банк Казахстана выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге, передает Today.kz. По информации пресс-службы финрегулятора, это произойдет в 2020 году."Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет", - сказал директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный Банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге."Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.