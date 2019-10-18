Теракт в стиле 11 сентября попытались повторить во Франции

Французские правоохранители арестовали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на главу французского МВД Кристофа Кастанера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам министра, подозреваемый, который "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце. Несколько месяцев за его действиями следили в соцсетях, где он активно искал сообщников.



Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.



Глава французского МВД отметил, что этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции с 2013 года.