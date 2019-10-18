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Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 07:31
Абаев рассказал о просьбах закрыть передачи и сокращать негатив в СМИ
Фото: Tengrinews
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что думает о прозвучавшей в Мажилисе критике в адрес его ведомства и журналистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на программу "Открытый диалог" в эфире телеканала "Хабар".

По мнению мажилисмена Шакира Хаказова, некоторые СМИ, еще недавно позиционировавшие себя как деловые, теперь значительную долю своего содержания уделяют новостям криминальной хроники и катастроф. Он считает, что обычному человеку, читая все это, трудно набраться оптимизма.

Даурен Абаев с депутатом Мажилиса не согласен, и объяснил почему.

"Мы смотрим информационную повестку и видим, что количество негатива не так велико. Но в первую очередь люди будут обращать внимание на негатив", - сказал Абаев, добавив, что так устроены люди во всем мире, не только в Казахстане.

Наряду с этим министр отметил, что более 90 процентов казахстанских СМИ являются частными, и государство не вправе определять их редакционную политику.

"Мы не должны всю вину за социальный пессимизм перекладывать на плечи журналистов", - заявил Даурен Абаев.

Также он рассказал, что в адрес ведомства приходят письма и запросы, в которых "просят закрыть передачи, ограничить выход негативных новостей".

"Приведу такой пример. Не так давно в эфире одной из программ, которая выходит на республиканском телевидении, была показана история девочки-подростка. Вся соль этой передачи была в том, что она забеременела в 15 лет. После выхода этого выпуска нас завалили требованиями закрыть программу, потому что она рассказывает такие истории. Вы знаете, в этой ситуации меня смутило только одно, почему-то людей сама эта история не возмутила. А возмутил факт, что ее показали по телевидению. Все-таки СМИ - это зеркало нашей действительности, но легче всего конечно разбить зеркало", - высказался Даурен Абаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 10:22
Если человек позитивный он быстренько забывает о неприятных новостях.Хорошо,что не показывают изуродованные трупы,не рассказывают жуткие подробности преступлений.И наверное,это все,что нужно.Я хочу знать обо всех новостях,сама хочу фильтровать,что мне смотреть и читать.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Trygger (Посетители) Сегодня, 09:53
Смотреть или нет дело личное и таких мажилисменов на пенсию надо проважать досрочно и с почестями,что бы не мутили воду от безделья и сытости.
 
 

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