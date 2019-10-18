«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Октября
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.94 KZT
  • €1 = 433.5 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За тяжелые рюкзаки учащихся предложили штрафовать администрацию школ в РК

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 12:40
За тяжелые рюкзаки учащихся предложили штрафовать администрацию школ в РК
Фото из открытых источников
Родители и врачи обеспокоены здоровьем подрастающего поколения.

Вес рюкзаков школьников вновь на устах у родителей и чиновников. За тяжелые ранцы учащихся предложили штрафовать администрацию школ, передает Today.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Специалисты столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг предлагают включить в проверочный лист школ дополнительный пункт – требование по контролю веса школьного ранца. С такой инициативой они намерены обратиться в Минздрав.

"Проблема рюкзаков волнует всех родителей. Наши дети, достигшие шести лет, очень хрупкие, маленькие, носят очень тяжелые рюкзаки. При взвешивании рюкзака – от 4 и более килограммов. Ребенок стал говорить о том, что у него болит спина, потому что рюкзак тяжелый", – рассказала мама первоклассника Ольга Зуева.
В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг взвесили рюкзаки, результаты замера подтвердили превышение нормативов в 2,5 раза.

"Могут быть боли в плече, в шее, онемение рук. В долгосрочной перспективе присоединяются более тяжелые последствия. Это боли в спине, сутулость, головные боли, сколиоз, может быть лордоз или кифоз. Это более серьезные заболевания. Также присоединяется аномальное развитие костного аппарата у ребенка, так как мы говорим о детях 6-7 лет, у которых продолжается формирование организма, скелетно-мышечной мускулатуры", – отметил глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов.

В МОН отметили, что дети носят в школу не только учебники, из-за этого их сумки тоже тяжелеют.

"Пять килограммов – это не только учебники. Дети носят с собой дополнительные принадлежности – игрушки, воду, еду. Наши учебники соответствуют всем стандартам. Вес одной книги – 300 грамм. При составлении расписания уроков, в школах должны равномерно распределять учебную нагрузку. Местные органы должны самостоятельно изыскать средства на шкафчики", – отметила главный эксперт департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Айгуль Джумагулова.

Некоторые родители нашли выход из ситуации, вместо книг они дают детям в школу ксерокопии отдельных страниц учебников.

В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана предлагают другой выход – включить в проверочный лист школ требование по контролю веса школьного ранца. За несоответствие гигиеническим нормативам уже сейчас предусмотрен штраф. Минимальный – полмиллиона тенге.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • татарка
 OpOp (Посетители) Сегодня, 13:23
Местные органы должны самостоятельно изыскать средства на шкафчики

где изыскать?
вообще уже надоела эта школа. ребенок приходит из школы и чуть ли не каждый день говорит, что ему что-то задали искать в интернете. что за учеба такая все время в интернете? зачем такая школа и зачем учителя?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика