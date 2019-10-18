За тяжелые рюкзаки учащихся предложили штрафовать администрацию школ в РК

Родители и врачи обеспокоены здоровьем подрастающего поколения.



Вес рюкзаков школьников вновь на устах у родителей и чиновников. За тяжелые ранцы учащихся предложили штрафовать администрацию школ, передает Today.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Специалисты столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг предлагают включить в проверочный лист школ дополнительный пункт – требование по контролю веса школьного ранца. С такой инициативой они намерены обратиться в Минздрав.



"Проблема рюкзаков волнует всех родителей. Наши дети, достигшие шести лет, очень хрупкие, маленькие, носят очень тяжелые рюкзаки. При взвешивании рюкзака – от 4 и более килограммов. Ребенок стал говорить о том, что у него болит спина, потому что рюкзак тяжелый", – рассказала мама первоклассника Ольга Зуева.

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг взвесили рюкзаки, результаты замера подтвердили превышение нормативов в 2,5 раза.



"Могут быть боли в плече, в шее, онемение рук. В долгосрочной перспективе присоединяются более тяжелые последствия. Это боли в спине, сутулость, головные боли, сколиоз, может быть лордоз или кифоз. Это более серьезные заболевания. Также присоединяется аномальное развитие костного аппарата у ребенка, так как мы говорим о детях 6-7 лет, у которых продолжается формирование организма, скелетно-мышечной мускулатуры", – отметил глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов.



В МОН отметили, что дети носят в школу не только учебники, из-за этого их сумки тоже тяжелеют.



"Пять килограммов – это не только учебники. Дети носят с собой дополнительные принадлежности – игрушки, воду, еду. Наши учебники соответствуют всем стандартам. Вес одной книги – 300 грамм. При составлении расписания уроков, в школах должны равномерно распределять учебную нагрузку. Местные органы должны самостоятельно изыскать средства на шкафчики", – отметила главный эксперт департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Айгуль Джумагулова.



Некоторые родители нашли выход из ситуации, вместо книг они дают детям в школу ксерокопии отдельных страниц учебников.



В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана предлагают другой выход – включить в проверочный лист школ требование по контролю веса школьного ранца. За несоответствие гигиеническим нормативам уже сейчас предусмотрен штраф. Минимальный – полмиллиона тенге.