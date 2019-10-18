Непривитых не пустят в детские сады - Бекшин

Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что непривитые дети не будут допускаться в дошкольные учреждения. Исключения составят те, кому запрещена вакцинация по состоянию здоровья, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Действительно, в дошкольные учреждения не будут допускаться дети, которые не прошли вакцинацию в соответствии с календарным планом. Те, которые не имеют медицинских противопоказаний. Потому что у нас есть еще когорта людей, которые не вакцинируются по медицинским противопоказаниям", - сообщил Бекшин на брифинге СЦК.



"Я привел пример с летальными случаями, из них семеро детей имели медицинские противопоказания и по этой причине не были привиты. Как их защитить? Они получаются заложниками амбиций тех людей, которые не хотят вакцинироваться. Мы говорим о коллективном иммунитете. Если мы привьем 95 процентов нашего населения, тогда мы защитим эту группу детей, которым нельзя прививаться. Есть дети, которые имеют врожденный иммунодефицит", - объяснил Бекшин.



Норма предусмотрена в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, который сейчас находится на обсуждении в Мажилисе.



По его словам, для того чтобы пойти в детский сад, родитель с ребенком идут к педиатру и получают паспорт здоровья.



"Там должно быть заключение, что он здоров, получил все вакцины и допускается в детское образовательное учреждение. Если этого заключения нет, то руководитель дошкольного учреждения не имеет права его допустить. Если руководитель детского учреждения нарушает это требование и мы в ходе проверки выявляем этот факт, сначала с ним и родителями ведется разъяснительная работа. Если и в данном случае не принимают положение о запрете приема детей, которые не прошли плановую вакцинацию и не имеют противопоказаний, то дается предписание. За невыполнение предписания материал направляется в суд", - заключил Бекшин.



Бекшин заверил, что вакцинация проводится очень серьезно.



"Перед проведением медработник изучает статус человека, в день вакцинации он проходит осмотр терапевта. Еще раз измеряется температура. Он должен быть на момент вакцинации здоров по всем показателям. Только на здоровом фоне проводится вакцинация. После проведения вакцинации он еще сидит у кабинета полчаса, чтобы отследить возможные аллергические реакции", - описал процедуру главный санврач.



Ранее Бекшин уже заявлял, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы. Казахстанские матери были не согласны с данным предложением.