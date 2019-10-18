Глава управления здравоохранения Атырауской области покинула должность

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева покинула должность, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Её уходу с поста руководителя управление предшествовал скандал со смертью новорождённого ребёнка, в которой обвинили врачей областного перинатального центра.
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Заместитель акима области, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор.
"Ко всем виновным применят меры", – добавили в пресс-службе акима.
4 октября стало известно, что в Атырау задержаны сотрудники областного перинатального центра. Врачей подозревают в том, что они по халатности оставили живого новорождённого ребёнка умирать в холодильной камере.
"Я не могу комментировать происходящее, так как в данный момент идёт следствие. Но сам факт подобного обвинения в адрес врачей меня приводит в ужас. Надеюсь, правоохранительные органы объективно разберутся в данной ситуации", – сказала после этого Маншук Аймурзиева.
Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева ранее сообщала, что освободить от занимаемой должности главу управления здравоохранения Атырауской области предлагал глава ведомства Елжан Биртанов, на что она ответила, что сама планирует это сделать.
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