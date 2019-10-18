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Глава управления здравоохранения Атырауской области покинула должность

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Глава управления здравоохранения Атырауской области покинула должность
Фото azh.kz
Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева покинула должность, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Её уходу с поста руководителя управление предшествовал скандал со смертью новорождённого ребёнка, в которой обвинили врачей областного перинатального центра.

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Заместитель акима области, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор.

"Ко всем виновным применят меры", – добавили в пресс-службе акима.

4 октября стало известно, что в Атырау задержаны сотрудники областного перинатального центра. Врачей подозревают в том, что они по халатности оставили живого новорождённого ребёнка умирать в холодильной камере.

"Я не могу комментировать происходящее, так как в данный момент идёт следствие. Но сам факт подобного обвинения в адрес врачей меня приводит в ужас. Надеюсь, правоохранительные органы объективно разберутся в данной ситуации", – сказала после этого Маншук Аймурзиева.

Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева ранее сообщала, что освободить от занимаемой должности главу управления здравоохранения Атырауской области предлагал глава ведомства Елжан Биртанов, на что она ответила, что сама планирует это сделать.


Источник: informburo.kz
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