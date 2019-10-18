Откуда у казахстанцев устойчивый к лекарствам туберкулез, рассказали в Минздраве

жегодно в Казахстане около 2 тысяч людей заболевают туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью. 7-8 процентов из них умирают, передает Tengrinews.kz.



По данным Минздрава, четверть от общего числа выявленных с туберкулезом составляют больные со множественной лекарственной устойчивостью.



"Основной причиной формирования лекарственной устойчивости является нерегулярный прием противотуберкулезных препаратов. Показатель эффективности лечения такого заболевания по итогам 2018 года в нашей стране составил 79,5 процента и является одним из лучших в мире. Количество больных туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью в Казахстане из года в год снижается. За последние 5 лет снижение составило 30 процентов с 10 455 в 2013 году до 7282 в 2018 году", - сообщили в Минздраве.



Чтобы выявить опасный вид болезни как можно раньше, казахстанские клиники оснащают оборудованием XpertMTBRif для быстрой диагностики туберкулеза и его устойчивых форм. Сейчас таких аппаратов в стране 109, до конца 2019 года планируется закупка еще 19.



"За последние 3 года показатель заболеваемости туберкулезом снизился в 1,1 раза - с 52,7 в 2016 году до 48,2 на 100 тысяч населения в 2018 году. Показатель смертности снизился в 1,4 раза - с 3,4 до 2,4 на 100 тысяч населения. Темпы снижения как заболеваемости, так и смертности из года в год составляют 7-8 процентов, в то время как в странах Европейского региона - 2-3 процента", - пояснили в Минздраве.



По данным министерства, эффективная диагностика и лечение туберкулеза позволили спасти жизнь более 53 тысяч человек, заболевших туберкулезом за последние 3 года.