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44 ребенка за 23 года родила женщина из-за редкой генетической особенности

Просмотров:3213 Опубликовано: Сегодня, 15:55
44 ребенка за 23 года родила женщина из-за редкой генетической особенности
facebook/Kassim Kayira
Генетические отклонения для некоторых людей оборачиваются проблемами со здоровьем, для других могут послужить пропуском в модельный бизнес, а для третьих возможностью стать многодетной семьей. TengriMIX со ссылкой на Mirror расскажет вам об уникальном случае, который произошел в одной из африканских стран.

Мариам Габатанзи вышла замуж в 12 лет за мужчину, который был старше на 27 лет. В Уганде такие браки не запрещены законом. Когда семья пополнилась первыми двойняшками, родители были довольны. Через год у пары родились тройняшки, потом три раза четверняшки... Каждая ее беременность приносила как минимум близнецов. Так в 36 лет Мариям уже стала мамой 44 детей.

Лишь недавно, когда Мариям исполнилось 38 лет, ей провели операцию по перевязке маточных труб и устранили риск очередной беременности.

"Все мои дети - это дар Бога, который я очень ценю, и я не о чем не жалею. Я делаю все, что в моих силах, чтобы заботиться о них", - говорит многодетная мама.

Единственное, что огорчает Мариям, что ее дети растут без отца. Ее муж мог не появляться месяцами, а после рождения очередных близняшек и вовсе пропал.

"Он не воспитывал детей, не заботился о них, кроме того, что иногда давал им имена", - сетует женщина.

Сейчас их условия жизни не назвать комфортными. Дом тесный, все не помещаются, кроватей не хватает, поэтому некоторые вынуждены ночевать на улице.

Из-за тяжелой жизни шестеро детей у Мариям умерли. Тогда старшему пришлось бросить учебу, чтобы помогать маме. Ради содержания такой большой семьи женщина берется за любую работу: она кулинар, парикмахер, продавец лекарств, собирает и сдает металлолом, даже трудится на стройке.
Больше всего денег уходит на питание. Ежедневно они съедают 10 килограммов муки, семь килограммов фасоли и четыре килограмма сахара.

Нередко мама балует детей, покупает им одежду и игрушки. Мариям мечтает, чтобы ее дети не знали бед, через которые прошла она. Но главным своим достижением считает то, что все дети получают образование. Ее дочь уже стала медсестрой, а сын - дипломированный строитель.

"Я говорю им, что мы должны жить лучше, быть интеллигентными и образованными людьми, вкусно питаться, жить в чистоте, помогать друг другу и другим. И меня радует, что у детей есть цель в жизни, они хорошо учатся, стремятся стать врачами, учителями, юристами. Хотят приносить пользу обществу", - отмечает женщина.

Женщина обращается к мужчинам, просит их не забывать об ответственности за семью. Также Мариям просит родителей не выдавать рано замуж своих дочерей.

"Я выросла в слезах, потому что рано потеряла маму и многое повидала от мачехи. Потом даже не понимала, что меня продали взрослому мужчине. Он часто относился ко мне несправедливо. Вся моя жизнь посвящена детям, работе. Я никогда не думала о себе. Прошу родителей, не выдавайте рано замуж своих дочерей, это ведь еще дети, они ужасно страдают без родительской ласки. Еще хотела бы обратиться к мужчинам: не забывайте о своей ответственности перед детьми, брак - совместный труд", - отметила африканка.


Источник: mix.tn.kz
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Комментарии ( 1 )

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hapiness (Посетители) Сегодня, 17:30
Не муж, а ЭКО какой-то!!!
 
 

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