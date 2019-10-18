«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Октября
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.98 KZT
  • €1 = 434.01 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы могут проверить, сколько номеров на них зарегистрировано

Просмотров:542 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Казахстанцы могут проверить, сколько номеров на них зарегистрировано
Фото из открытых источников
Если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых не является, нужно обратиться к офис оператора мобильной связи и закрыть их.

Казахстанцам стал доступен сервис, с помощью которого можно проверить количество зарегистрированных на гражданина номеров сотовой связи, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Сервис доступен по ссылке imei.rfs.gov.kz/checkiin/.

"Для того, чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество, а также операторов, которые обслуживают номера", - сообщили в ведомстве.
В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть их.

"К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что узнают, будто являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на себе номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.

Напомним, 1 января в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 19:24
"Сервис" отвечает на вопрос который ты не задавал, вот и весь сервис.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика