Казахстанцы могут проверить, сколько номеров на них зарегистрировано

Если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых не является, нужно обратиться к офис оператора мобильной связи и закрыть их.
Казахстанцам стал доступен сервис, с помощью которого можно проверить количество зарегистрированных на гражданина номеров сотовой связи, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Сервис доступен по ссылке imei.rfs.gov.kz/checkiin/
.
"Для того, чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество, а также операторов, которые обслуживают номера", - сообщили в ведомстве.
В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть их.
"К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что узнают, будто являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на себе номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.
Напомним, 1 января в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.