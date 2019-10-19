В Казахстане начала работать первая 5G сеть

Сегодня компания Beeline запустила первую в Казахстане пилотную сеть 5G. Пилотная зона пятого поколения мобильной связи развернута в Шымкенте.
Компания Beeline запустила первую в Казахстане сеть 5G. Пилотная зона мобильной связи развернута в Шымкенте. Тестирование технологии продлится три месяца и будет завершено в декабре 2019 года.
По результатам пилота сотовый оператор получит анализ о необходимых инвестициях в технологию, перспективах 5G в Казахстане и оценит готовность собственных сетей к повсеместному внедрению 5G.
"Наша задача, помимо технического тестирования 5G, понять, какие регуляторные вопросы должно решить государство для внедрения технологии. Например, только равный доступ всех операторов к частотам и инфраструктуре, своевременная стандартизация и сертификация 5G госорганами позволит этому стандарту связи получить повсеместное распространение", - сказал исполнительный директор Beeline в Казахстане Евгений Настрадин.
Сеть 5G построена на оборудовании Nokia и состоит из трех базовых станций и оборудования опорной сети. Общая площадь покрытия – порядка 13 квадратных километров. Этого достаточно для тестов скорости, функционала, замеров распространения сигнала как снаружи, так и внутри помещений.
В пресс-службе компании говорят, что в дальнейшем опыт Казахстана станет ключевым при внедрении 5G в таких странах как Россия, Украина, Кыргызстан, Армения, Пакистан и Бангладеш и других.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.