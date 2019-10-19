В Казахстане начала работать первая 5G сеть

Сегодня компания Beeline запустила первую в Казахстане пилотную сеть 5G. Пилотная зона пятого поколения мобильной связи развернута в Шымкенте.



Компания Beeline запустила первую в Казахстане сеть 5G. Пилотная зона мобильной связи развернута в Шымкенте. Тестирование технологии продлится три месяца и будет завершено в декабре 2019 года.



По результатам пилота сотовый оператор получит анализ о необходимых инвестициях в технологию, перспективах 5G в Казахстане и оценит готовность собственных сетей к повсеместному внедрению 5G.



"Наша задача, помимо технического тестирования 5G, понять, какие регуляторные вопросы должно решить государство для внедрения технологии. Например, только равный доступ всех операторов к частотам и инфраструктуре, своевременная стандартизация и сертификация 5G госорганами позволит этому стандарту связи получить повсеместное распространение", - сказал исполнительный директор Beeline в Казахстане Евгений Настрадин.



Сеть 5G построена на оборудовании Nokia и состоит из трех базовых станций и оборудования опорной сети. Общая площадь покрытия – порядка 13 квадратных километров. Этого достаточно для тестов скорости, функционала, замеров распространения сигнала как снаружи, так и внутри помещений.



В пресс-службе компании говорят, что в дальнейшем опыт Казахстана станет ключевым при внедрении 5G в таких странах как Россия, Украина, Кыргызстан, Армения, Пакистан и Бангладеш и других.