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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане начала работать первая 5G сеть

Просмотров:740 Опубликовано: Вчера, 20:20
В Казахстане начала работать первая 5G сеть
Фото holanews
Сегодня компания Beeline запустила первую в Казахстане пилотную сеть 5G. Пилотная зона пятого поколения мобильной связи развернута в Шымкенте.

Компания Beeline запустила первую в Казахстане сеть 5G. Пилотная зона мобильной связи развернута в Шымкенте. Тестирование технологии продлится три месяца и будет завершено в декабре 2019 года.

По результатам пилота сотовый оператор получит анализ о необходимых инвестициях в технологию, перспективах 5G в Казахстане и оценит готовность собственных сетей к повсеместному внедрению 5G.

"Наша задача, помимо технического тестирования 5G, понять, какие регуляторные вопросы должно решить государство для внедрения технологии. Например, только равный доступ всех операторов к частотам и инфраструктуре, своевременная стандартизация и сертификация 5G госорганами позволит этому стандарту связи получить повсеместное распространение", - сказал исполнительный директор Beeline в Казахстане Евгений Настрадин.

Сеть 5G построена на оборудовании Nokia и состоит из трех базовых станций и оборудования опорной сети. Общая площадь покрытия – порядка 13 квадратных километров. Этого достаточно для тестов скорости, функционала, замеров распространения сигнала как снаружи, так и внутри помещений.

В пресс-службе компании говорят, что в дальнейшем опыт Казахстана станет ключевым при внедрении 5G в таких странах как Россия, Украина, Кыргызстан, Армения, Пакистан и Бангладеш и других.


Источник: HOLANEWS
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Комментарии ( 1 )

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 Oga_ST (Посетители) Вчера, 22:03
В странах 3-го мира решили опыты провести над людьми или сразу уничтожать население этих стран.
 
 

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