Акционеры Кашагана вернули Казахстану месторождение Каламкас-море

Свое решение о выходе из проекта компании-акционеры объяснили нерентабельностью месторождения. В казахстанском Минэнерго на этот факт смотрят позитивно
НУР-СУЛТАН, 21 окт — Sputnik. Консорциум NCOC, акционерами которого являются Казмунайгаз (16,88% акций), Shell, ExxonMobil, Total и итальянская Eni (по 16,81%), а также китайская CNPC (8,33%) и японская Inpex (7,56%) заявил об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море, сообщает пресс-службы министерства энергетики.
Shell уходит из проектов
При этом Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций.
"Мы получили официальные уведомления от NCOC и Shell о выходе, соответственно, из проектов Каламкас-море и Хазар. Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат" - говорится в сообщении министерства энергетики.
В декабре 2018 года между Республикой и участниками Северо-Каспийского проекта было подписано Соглашение в отношении месторождения Каламкас-море, в котором между сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае непредставления на утверждение плана освоения до конца октября 2019 года месторождение Каламкас-море будет добровольно возвращено Казахстану.
Компания Shell на данный момент инвестировала в реализацию проекта Хазар порядка 900 миллионов долларов в виде геолого-разведочных и сейсмических работ, бурении оценочных скважин и все это будет передано республике на безвозмездной основе.
Новые инвесторы будут выгоднее
Сообщается, что в скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению Каламкас-море в собственность государства. По завершению этого процесса республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект.
"Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции. С экономической точки зрения это плюс для республики. В случае официального уведомления о выходе из месторождения Хазар от всех участников проекта, аналогичная процедура возврата в госсобственность будет произведена и в отношении данного участка. При этом затраты в реализацию проекта осуществленные действующими акционерами являются невозмещаемыми", - отметили в ведомстве.
Месторождения Каламкас-Море и Хазар
Каламкас-Море входит в одну контрактную территорию с месторождением Кашаган, разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) консорциумом NCOC.
Структура Хазар входит в контрактную территорию проекта Жемчужины, который на условиях СРП реализует компания Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55%) акционерами последней являются Казмунайгаз (25%) и Оман Ойл (20%).
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