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Акционеры Кашагана вернули Казахстану месторождение Каламкас-море

Просмотров:1149 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Акционеры Кашагана вернули Казахстану месторождение Каламкас-море
© Sputnik
Свое решение о выходе из проекта компании-акционеры объяснили нерентабельностью месторождения. В казахстанском Минэнерго на этот факт смотрят позитивно

НУР-СУЛТАН, 21 окт — Sputnik. Консорциум NCOC, акционерами которого являются Казмунайгаз (16,88% акций), Shell, ExxonMobil, Total и итальянская Eni (по 16,81%), а также китайская CNPC (8,33%) и японская Inpex (7,56%) заявил об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море, сообщает пресс-службы министерства энергетики.

Shell уходит из проектов

При этом Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций.

"Мы получили официальные уведомления от NCOC и Shell о выходе, соответственно, из проектов Каламкас-море и Хазар. Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат" - говорится в сообщении министерства энергетики.

В декабре 2018 года между Республикой и участниками Северо-Каспийского проекта было подписано Соглашение в отношении месторождения Каламкас-море, в котором между сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае непредставления на утверждение плана освоения до конца октября 2019 года месторождение Каламкас-море будет добровольно возвращено Казахстану.

Компания Shell на данный момент инвестировала в реализацию проекта Хазар порядка 900 миллионов долларов в виде геолого-разведочных и сейсмических работ, бурении оценочных скважин и все это будет передано республике на безвозмездной основе.

Новые инвесторы будут выгоднее

Сообщается, что в скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению Каламкас-море в собственность государства. По завершению этого процесса республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект.

"Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции. С экономической точки зрения это плюс для республики. В случае официального уведомления о выходе из месторождения Хазар от всех участников проекта, аналогичная процедура возврата в госсобственность будет произведена и в отношении данного участка. При этом затраты в реализацию проекта осуществленные действующими акционерами являются невозмещаемыми", - отметили в ведомстве.

Месторождения Каламкас-Море и Хазар

Каламкас-Море входит в одну контрактную территорию с месторождением Кашаган, разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) консорциумом NCOC.

Структура Хазар входит в контрактную территорию проекта Жемчужины, который на условиях СРП реализует компания Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55%) акционерами последней являются Казмунайгаз (25%) и Оман Ойл (20%).


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Maik (Посетители) Сегодня, 16:46
Нагадили,поимели и свалили. boyan

Sing birds sing.
 
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 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 15:36
республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект.

И где будут искать дураков на низкую рентабельность?
 
 

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