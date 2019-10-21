Электронные рецепты станут обязательными с 2020 года

С 2020 года электронные рецепты на лекарства станут обязательными. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В 2018 году централизовано лекарственное обеспечение, обеспечена прозрачность закупа лекарств, внедрен электронный учет выдачи бесплатных лекарств, запущен единый контакт-центр 1439. Внедрена рассылка СМС-сообщений гражданам, получившим лекарства бесплатно. По каждому факту невыдачи лекарств приняты меры. Начат пилотный проект по маркировке лекарственных средств для выявления фальсифицированных лекарств. С 2020 года обязательными станут электронные рецепты", - сообщил Биртанов на правительственном часе в Сенате.
По его словам, эти меры привели к существенному снижению числа и доли жалоб на лекарственное обеспечение.
Министр заявил о расширении перечня бесплатных лекарственных средств на 40 наименований.
"Утверждены правила регулирования цен на лекарственные средства. До 40 процентов снижены цены на лекарственные средства при формировании списка единого дистрибьютора на 2019 год. При закупе на 2019 год удалось сэкономить 22 миллиарда тенге благодаря снижению предельных цен, 12,8 миллиарда тенге - за счет централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, 14,5 миллиарда тенге - за счет цифровизации учета, и еще 10,4 миллиарда тенге сэкономлено за счет отпуска лекарств через поликлиники", - отметил министр.
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