"Мы движемся к пропасти": казахстанский депутат готов сложить полномочия

Депутат Бекболат Тлеухан в ходе «правчаса» в мажилисе указал на низкое качество среднего образования, и обратился с просьбой к министру образования и науки Асхату Аймагамбетову изменить ситуацию, передает NUR.KZ.
«В этом здании разрешались многие вопросы, касающиеся общества. И вопросы продовольствия, и вопросы промышленности. Ратификация, пенсия и прочее.
Но вот тема образования, в особенности - среднего образования, важнее всего этого. Но она вконец "дошла до точки". Не то, что дети - родители не понимают, что за задачи приводятся в учебниках.
Да, согласно Конституции, образование у нас бесплатное, но, чтобы получить качественные знания, мы вынуждены нанимать репетиторов», - сказал депутат.
Он сообщил, что нужно кардинально пересмотреть систему подготовки учителей, учебников, в противном случае последствия могут оказаться плачевными.
«Вот вы только начинаете, Асхат Канатович (Аймагамбетов – глава МОН). Хочется к вам заранее обратиться с просьбой. Мы движемся к пропасти с реформами образования. Надо систему образования с основания пересмотреть.
А если будем и дальше так идти, то поколение будет необразованным, мы не сможем построить государство. У нас есть пакет документов от ученых, по выходу из этой ситуации… Я готов вам их передать.
Вы молоды, измените эту ситуацию, это положение. Если вы решите этот вопрос, то я готов сложить свой депутатский мандат и пойти работать в приемную министра образования и науки секретарем или помощником», - резюмировал он.
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