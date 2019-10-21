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"Мы движемся к пропасти": казахстанский депутат готов сложить полномочия

Просмотров:1325 Опубликовано: Сегодня, 16:25
"Мы движемся к пропасти": казахстанский депутат готов сложить полномочия
Фото из открытых источников
Депутат Бекболат Тлеухан в ходе «правчаса» в мажилисе указал на низкое качество среднего образования, и обратился с просьбой к министру образования и науки Асхату Аймагамбетову изменить ситуацию, передает NUR.KZ.

«В этом здании разрешались многие вопросы, касающиеся общества. И вопросы продовольствия, и вопросы промышленности. Ратификация, пенсия и прочее.

Но вот тема образования, в особенности - среднего образования, важнее всего этого. Но она вконец "дошла до точки". Не то, что дети - родители не понимают, что за задачи приводятся в учебниках.

Да, согласно Конституции, образование у нас бесплатное, но, чтобы получить качественные знания, мы вынуждены нанимать репетиторов», - сказал депутат.

Он сообщил, что нужно кардинально пересмотреть систему подготовки учителей, учебников, в противном случае последствия могут оказаться плачевными.

«Вот вы только начинаете, Асхат Канатович (Аймагамбетов – глава МОН). Хочется к вам заранее обратиться с просьбой. Мы движемся к пропасти с реформами образования. Надо систему образования с основания пересмотреть.

А если будем и дальше так идти, то поколение будет необразованным, мы не сможем построить государство. У нас есть пакет документов от ученых, по выходу из этой ситуации… Я готов вам их передать.

Вы молоды, измените эту ситуацию, это положение. Если вы решите этот вопрос, то я готов сложить свой депутатский мандат и пойти работать в приемную министра образования и науки секретарем или помощником», - резюмировал он.


Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:09
У меня такое ощущение что нынешнее образование подготовленно так чтобы его могли освоить только наиболее талантливые дети и происходил отбор с младших классов и о да это ещё поспособствовало для развития бизнеса: как-бы педагогам сказали а давайте мы вам создадим такую программу чтоб её физический нельзя было усвоить на уроке ребёнку а вам её донести до каждого ученика зато у вас появится возможность зарабатывать на репетиторстве и всякого рода развивайкам!
 
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  • ЁмоЁ
  • Qwerty567
 Dafik (Посетители) Сегодня, 18:02
Что то с трудом верится что сложит свои полномочия. Вон Божко вцепился в кресло,аж упирается. Кто уйдёт добровольно с такой кормушки и халявы? Да никто.
 
 

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