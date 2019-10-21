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Водителям на иностранных авто будут приходить предписания о штрафах в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Водителям на иностранных авто будут приходить предписания о штрафах в Казахстане
Фото из открытых источников
Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией будут получать предписания о штрафах. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана, передает Today.kz.

С 21 октября предписания о нарушениях зафиксированных системами фото- и видеофиксации в столице, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в Шымккенте будут приходить не только водителям с казахстанскими номерами, но и автовладельцам с иностранной регистрацией. Ранее такая возможность отсутствовала, потому как предписания о нарушениях формировались только на основании записи в техническом паспорте автомобиля зарегистрированного в РК. По иностранным номерным знакам невозможно было установить личность водителя и соответственно сформировать административное предписание", – пояснили в ведомстве.

За последние три года статистика ДТП, совершенных с участием автомобилей с иностранными номерами, выросла в два раза, отметили в комитете.

"В Казахстане все водители вне зависимости от страны регистрации транспортного средства должны иметь полис обязательного страхования. Сведения о лицах, управляющих иностранным автомобилем, будут определены на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте", – добавили в ведомстве.


Источник: today.kz
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