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Неоднозначную табличку в парке 28 панфиловцев обсуждают в Казнете

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Неоднозначную табличку в парке 28 панфиловцев обсуждают в Казнете
Фото из открытых источников
Пользователи Казнета обсуждают табличку, установленную в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Люди отмечают, что информация на ней не соответствует исторической действительности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Табличку пользователи обсуждают в Facebook. На ней авторы разместили следующий текст (орфография и пунктуация сохранены): "Парк 28 панфиловцев - один из самых популярных парков среди жителей и гостей города Алматы.

Парк представляет собой зеленую территорию площадью 18 гектар. В 1942 году в честь героев-панфиловцев, 28 солдат сформированной в Алма-Ате дивизии, которые погибли, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Москве во время Второй Мировой войны".

Эта информация представлена на трех языках.

Неоднозначную табличку в парке 28 панфиловцев обсуждают в Казнете


Больше всего пользователей Сети возмутило "перевирание истории".

"Можно про качество текста промолчу? Москву, оказывается, в 42-м отстояли, не в 41-м? Ну, уж давайте тогда честно: что еще надо нового выучить?", - пишет один из комментаторов.

"Вот уже покатило: Вторая мировая вместо Великой Отечественной... И этот парк уже не символ Победы наших предков в Великой Отечественной войне, а всего лишь напоминание о Перл- Харборе... Так?", - продолжает мысль другой.

"Интересно, что в английской версии 1942 год отсутствует", - подмечает третий.

Многие обращают внимание на стилистику текста.

"Что-то я растерялась и не соображу: это школьник писал? Жертва ЕНТ? Кто ж это так восхитительно изуродовал смысл вообще и русский язык в частности? Сколько стоит этот шедевр в наших многострадальных бюджетных тенге? Где посмотреть смету и авторство этого позора всех времен и народов?", - интересуются алматинцы.

В пресс-службе Управления туризма Алматы пообещали решить проблему.

"В целях повышения информированности туристов о городе Алматы в марте текущего года за счет спонсорских средств установлена информационная табличка с QR-кодом на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. На данной табличке размещена краткая информация о создании и истории парка. Информируем, что в скором времени все ошибки в тексте будут исправлены", - сообщили в Управлении.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Toryn
  • chernayamagiya
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:05
грамотность создателей сия чуда можно оставить на их совести.
а то каждый умник считает своим долгом всех вокруг учить уму разуму.
а вот к тем, кто принимал эту "работу" есть вопросы.
с них и надо спрашивать.
 
 

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