Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира

В исследование попали 37 стран, в которых проживают более 60 процентов населения мира.



Международная консалтинговая компания Melbourne Mercer Global Pensions Index и Центр финансовых исследований при Университете Монаша в Мельбурне представили 11-й рейтинг лучших пенсионных систем мира. В исследование попали 37 стран, в которых проживают более 60 процентов населения мира, передает Today.kz.



Казахстанскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания – они набрали 81 и 80,3 балла соответственно. Этот результат позволил им попасть в группу А, то есть стран с надежной, приносящей выгоды пенсионной системой, которая устойчива и целостна.



Немного ниже результат у Австралии – 75,3 балла. Это единственная страна, которая в рейтинге помещена в группу В+, остальные набрали меньше 75 баллов.



В группу В попали Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария, Германия. Их результат от 65 до 75 баллов. Следом идет группа С – Великобритания, Гонконг, США, Малайзия, Франция (от 60 до 65 баллов).



Хуже всего ситуация в Таиланде (39,4), Аргентине (39,5) и Турции (42,2). Эти страны находятся на последних местах в группе D. Ни одна из выбранных для исследования пенсионных систем не попала в группу Е, что значило бы, что она фактически отсутствует или находится в зачаточном состоянии.



При исследовании учитывались более 40 показателей, разбитых на подкатегории "Адекватность", "Устойчивость" и "Целостность". Сильнее всего ценится "Адекватность", куда, например, входит размер минимальной пенсии по сравнению со средней зарплатой перед завершением трудовой деятельности.