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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира
Фото из открытых источников
В исследование попали 37 стран, в которых проживают более 60 процентов населения мира.

Международная консалтинговая компания Melbourne Mercer Global Pensions Index и Центр финансовых исследований при Университете Монаша в Мельбурне представили 11-й рейтинг лучших пенсионных систем мира. В исследование попали 37 стран, в которых проживают более 60 процентов населения мира, передает Today.kz.

Казахстанскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания – они набрали 81 и 80,3 балла соответственно. Этот результат позволил им попасть в группу А, то есть стран с надежной, приносящей выгоды пенсионной системой, которая устойчива и целостна.

Немного ниже результат у Австралии – 75,3 балла. Это единственная страна, которая в рейтинге помещена в группу В+, остальные набрали меньше 75 баллов.

В группу В попали Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария, Германия. Их результат от 65 до 75 баллов. Следом идет группа С – Великобритания, Гонконг, США, Малайзия, Франция (от 60 до 65 баллов).

Хуже всего ситуация в Таиланде (39,4), Аргентине (39,5) и Турции (42,2). Эти страны находятся на последних местах в группе D. Ни одна из выбранных для исследования пенсионных систем не попала в группу Е, что значило бы, что она фактически отсутствует или находится в зачаточном состоянии.

При исследовании учитывались более 40 показателей, разбитых на подкатегории "Адекватность", "Устойчивость" и "Целостность". Сильнее всего ценится "Адекватность", куда, например, входит размер минимальной пенсии по сравнению со средней зарплатой перед завершением трудовой деятельности.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • дорожник
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:44
Казахстанскую пенсионную систему эксперты не исследовали

Они её не смогли найти. Потому что она неосязаемая. Как тот суслик.
 
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  • leo529
  • бася
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:08
Казахстанскую пенсионную систему эксперты не исследовали,

скорее всего взяли просто за эталон для остальных недоразвитых lol
 
 

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