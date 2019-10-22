Подорожает ли бензин до конца года, рассказал министр энергетики

Министр энергетики РК Канат Базумбаев в кулуарах правительства прокомментировал возможное изменение цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Baigenews.kz.



"По моей информации, министерство юстиции сегодня зарегистрировало совместный приказ с министерством энергетики, Комитетом национальной безопасности, а также с министерством финансов об ограничении вывозов светлых нефтепродуктов и других видов нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом. Теперь, бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов запрещается вывозить автоцистернами за пределы территории республики", - сообщил Бозумбаев.



Кроме того, водители грузовых автомобилей с переоборудованными баками (не заводскими, - прим. автора) будут привлекаться к ответственности.



"Речь идет о том, что многие грузовые автомобили, и даже транзитные автобусы, "наваривают" до 3 тонн, устанавливая новые баки, чтобы просто вывозить. Поэтому, тут тоже будут ограничения. Частный автотранспорт заехал на заправку – пожалуйста, мы цивилизованная страна. Налил одну 20-литровую канистру – тоже пожалуйста. Но не более. Не по 20 канистр в багажники пихать. Поэтому, в этом году для изменений цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет", - пояснил министр.



Отметим, что неделю назад министр национальной экономики Руслан Даленов заявил о возможном повышении акцизов на бензин, что, в свою очередь, могло отразиться на ценах на бензин в сторону повышения.



"Попрошу слухи, инсинуации и какие-то домыслы прекратить, ничего мы менять не собираемся, включая акцизы. Мы посчитали, что в этом году акцизы поднимать не надо", - резюмировал Бозумбаев.