Отменить налог для малолитражек предложили в Казахстане

В Казахстане предлагают отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, в этом году акцизы на бензин поднимать не планируется.



"Если будем поднимать, то необходимо отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. Это наше предложение. Таким образом, малолитражные автомобили до трех литров не должны будут платить налог на транспорт. Это в какой-то степени компенсирует (повышение акциза. - Прим.) для наиболее уязвимых слоев, которые владеют таким автотранспортом", - сказал министр в кулуарах правительства.



Ранее министр национальной экономики Руслан Даленов сообщал, что в Казахстане предлагают увеличить акциз на литр бензина еще на 10 тенге