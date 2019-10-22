Цветы - не коррупция: министр образования Казахстана высказался о букетах для учителей

Сфера образования не настолько сильно коррумпирована, как считают многие казахстанцы, уверен глава Минобра
НУР-СУЛТАН, 22 окт — Sputnik. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался по вопросу дарения учителям цветов и объяснил, стоит ли принимать этот жест за коррупцию.
В интервью программе "Слуги народа" на телеканале КТК глава профильного ведомства высказался о том, что сфера образования на самом деле не такая коррумпированная, какой ее считают многие.
"Я утверждаю, что в сфере образования на самом деле не так много коррупции, как мы привыкли видеть, слышать. Просто у нас очень много организаций - 20 тысяч организаций образования. Каждый гражданин в нашей стране сталкивается со сферой образования. Поэтому, естественно, возникает мысль, что сфера образования является одной из самых коррумпированных", - рассказал в интервью Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что в настоящее время граждане должны четко понимать, что есть коррупция, а что нет.
"Подарить цветы учителю - кто-то считает коррупцией. Мы не считаем, что это коррупция. Поэтому необходимо четко знать, что есть коррупция, что нет. Когда ребенок приходит в первый класс и своей учительнице дарит цветы - это не коррупция, это - традиция, это уважение", - подчеркнул он.
В прошлом году глава столичного управления образования отметил, что дарить подарки педагогам стоимостью свыше 2 МРП (4 тысячи 810 тенге или 13 долларов – Sputnik) не стоит.
По мнению чиновника, излишнее внимание со стороны родителей может обернуться штрафом или уголовным наказанием.
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