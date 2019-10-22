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Цветы - не коррупция: министр образования Казахстана высказался о букетах для учителей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Цветы - не коррупция: министр образования Казахстана высказался о букетах для учителей
© Sputnik
Сфера образования не настолько сильно коррумпирована, как считают многие казахстанцы, уверен глава Минобра

НУР-СУЛТАН, 22 окт — Sputnik. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался по вопросу дарения учителям цветов и объяснил, стоит ли принимать этот жест за коррупцию.

В интервью программе "Слуги народа" на телеканале КТК глава профильного ведомства высказался о том, что сфера образования на самом деле не такая коррумпированная, какой ее считают многие.

"Я утверждаю, что в сфере образования на самом деле не так много коррупции, как мы привыкли видеть, слышать. Просто у нас очень много организаций - 20 тысяч организаций образования. Каждый гражданин в нашей стране сталкивается со сферой образования. Поэтому, естественно, возникает мысль, что сфера образования является одной из самых коррумпированных", - рассказал в интервью Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что в настоящее время граждане должны четко понимать, что есть коррупция, а что нет.

"Подарить цветы учителю - кто-то считает коррупцией. Мы не считаем, что это коррупция. Поэтому необходимо четко знать, что есть коррупция, что нет. Когда ребенок приходит в первый класс и своей учительнице дарит цветы - это не коррупция, это - традиция, это уважение", - подчеркнул он.

В прошлом году глава столичного управления образования отметил, что дарить подарки педагогам стоимостью свыше 2 МРП (4 тысячи 810 тенге или 13 долларов – Sputnik) не стоит.

По мнению чиновника, излишнее внимание со стороны родителей может обернуться штрафом или уголовным наказанием.


Источник: sputniknews.kz
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