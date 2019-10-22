Казахстанцев, нарушивших ПДД в России, обяжут уплатить штрафы

Казахстанцев и россиян обяжут оплачивать штрафы за нарушения ПДД на территории стран. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы обсуждаем вопрос о признании нарушений казахстанцев на территории ЕАЭС. Например, с Россией разрабатываем проект международного соглашения, в рамках которого все штрафы, выписанные в Казахстане, будут признаваться и исполняться на территории России".
"Аналогичные штрафы, выписанные в России в отношении граждан Казахстана, тоже будут признаваться и исполняться на нашей территории. Таким образом, обеспечим взаимодействие исполнения штрафов по лицам, которые покинули Казахстана", - сообщил Алибек Кенисбаев.
Он уточнил, что если полиция не сможет возбудить административное дело в течении двух месяцев, то такие факты рассматриваться уже не будут.
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