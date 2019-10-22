С какими казахскими буквами возникли проблемы на латинице

С какими буквами и звуками казахского языка возникли проблемы при тестировании латинского алфавита рассказала глава управления Национального научно-практического центра "Тіл - қазына" Анар Фазылжан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Часто обсуждаемые буквы - это диграфы. Диграф - это составной письменный знак, состоящий из двух букв. В новом алфавите их два - ш (sh) и ч (сh). По итогам анкетирований и обсуждения с общественностью, мы заметили, что они относятся к данным буквам критично и что неправильно их читают. Например, когда мы проводили тестирование с участием трех тысяч человек, большинство прочитали слово "shema" (схема) как "шема", - пояснила Фазылжан на брифинге СЦК.
"С буквами "и", "і" такая же проблема. Например, слова "Ine"(ине - иголка), могут прочитать как "іне", или же слово "Іshik" (ішік), как "ишик", - добавила она.
Ранее вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов заявил, что при разработке казахского алфавита на латинице не было учтено расположение букв на клавиатуре. Оказалось, что расположение нового алфавита не подходит стандартам Unicode - преобладающему в Интернете стандарту кодирования символов, включающему в себя знаки почти всех письменных языков мира.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в утвержденном алфавите имеются недостатки.
"Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа", - отметил Президент.
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