Врачи рассказали о лучшей еде после отказа от сигарет

Американские медики перечислили продукты, которые помогают легче пережить отказ от курения. Также они назвали еду и напитки, усиливающие тягу к сигаретам. К последним относятся острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе, чаи, передает Today.kz со ссылкой на La Vanguardia.
Как показало исследование, в рамках которого специалисты больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения, легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.
Помимо овощей и фруктов медики также порекомендовали употреблять курицу и пасту, пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Правильное питание должно подкрепляться регулярными физическими нагрузками, отметили врачи.
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