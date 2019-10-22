Учёные научились делать людей невидимками

Разработчиком технологии стал Ги Крамер, который с 2010 года совместно с военными работал над Quantum Stealth.



Компания Hyperstealth Corp разработала прозрачный материал, который позволяет скрыть находящиеся за ним объекты от взглядов со стороны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Популярная механика.



Фирма, специализирующаяся на создании камуфляжа, показала технологию Quantum Stealth, которая позволила сделать лёгкий и тонкий как лист бумаги относительно недорогой в производстве материал, не требующий внешнего источника питания для того, чтобы выступать в роли покрытия-невидимки.



Принцип работы Quantum Stealth строится на законе Снелля и особенностях технологии лентикулярного растра — материал преломляет свет так, что можно видеть только предметы, находящиеся очень близко или очень далеко. Таким образом, расположив за Quantum Stealth некий объект, находящийся позади него на определенном расстоянии, они убедились, что он стал невидимым. При этом материал способен отражать большой диапазон света — от ультрафиолетового до инфракрасного.



На эффективность работы не влияют цвета того, что Quantum Stealth пытается скрыть, но материал искажает фон. Таким образом наблюдателям понятно, что что-то скрыто за Quantum Stealth, но никто не сможет разглядеть детали спрятанного объекта.



Разработчиком технологии стал Ги Крамер, который с 2010 года совместно с военными работал над Quantum Stealth. В настоящее время учёный подал несколько заявок на патенты, чтобы защитить своё изобретение. О перспективах серийного использования материала пока не сообщается.