«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Октября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.75 KZT
  • €1 = 434.26 KZT
  • 1 RUB = 6.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Маск впервые отправил твит через космос

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Маск впервые отправил твит через космос
Фото: NASA / Globallookpress.com
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал сообщение в Twitter с помощью системы спутников Starlink. Пост доступен в аккаунте бизнесмена.

«Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink», — написал он в 9:03 по московскому времени. Через пару минут появилось новое сообщение: «Вау, сработало!»

Ранее в октябре Маск принял участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Он поучаствовал в мероприятии по видеосвязи. Среди прочего предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева.

Starlink — задумка Маска по обеспечению доступа к интернету во всех точках Земли. Программа была анонсирована SpaceX в январе 2015 года. Предполагается запустить на орбиту тысячи аппаратов. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

В мае 2019 года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Однако через некоторое время несколько были потеряны.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика