Маск впервые отправил твит через космос

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал сообщение в Twitter с помощью системы спутников Starlink. Пост доступен в аккаунте бизнесмена.
«Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink», — написал он в 9:03 по московскому времени. Через пару минут появилось новое сообщение: «Вау, сработало!»
Ранее в октябре Маск принял участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Он поучаствовал в мероприятии по видеосвязи. Среди прочего предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева.
Starlink — задумка Маска по обеспечению доступа к интернету во всех точках Земли. Программа была анонсирована SpaceX в январе 2015 года. Предполагается запустить на орбиту тысячи аппаратов. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.
В мае 2019 года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Однако через некоторое время несколько были потеряны.
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