Первый киллер взял за убийство 2 миллиона юаней, оставил себе половину суммы и перепоручил задание другому киллеру. Тот сделал то же самое — и так заказ прошел через пять разных исполнителей. В итоге все киллеры и заказчик сели в тюрьму.



18 октября суд китайского городского округа Наньнин осудил шестерых обвиняемых в организации покушения на местного бизнесмена. И, кажется, эта история претендует на звание самого нелепого заказного убийства в истории.



Все началось в 2013 году, когда владелец риелторской компании Тан Юхуэй (Tan Youhui) нанял киллера, чтобы устранить своего конкурента по фамилии Вей (Wei).



Предполагалось, что киллер Си Гуаньгань (Xi Guangan) сам устранит жертву. Сумма его гонорара составила 2 миллиона юаней (около 18 миллионов рублей). Однако киллер не стал выполнять заказ сам. Половину гонорара он оставил себе, а на вторую нанял другого киллера ― Мо Тяньсяня (Mo Tianxiang).



По каким-то причинам второй киллер тоже не стал выполнять заказ самостоятельно, а нанял третьего наемного убийцу за 270 тысяч юаней.



Однако и третий киллер не стал брать на себя ответственность. Он перепоручил работу коллеге ― уже четвертому по счету исполнителю. Гонорар к этому времени сократился до 200 тысяч юаней.



Четвертый киллер, в свою очередь, нанял пятого ― человека по имени Линь Сянси (Ling Xiansi) за 100 тысяч юаней.







В Китае бизнесмен нанял киллера, чтобы устранить конкурента. В итоге задание прошло через пять разных киллеров, а жертва осталась в живых

Первый киллер взял за убийство 2 миллиона юаней, оставил себе половину суммы и перепоручил задание другому киллеру. Тот сделал то же самое — и так заказ прошел через пять разных исполнителей. В итоге все киллеры и заказчик сели в тюрьму.



В Китае бизнесмен нанял киллера, чтобы устранить конкурента. В итоге задание прошло через пять разных киллеров, а жертва осталась в живых

18 октября суд китайского городского округа Наньнин осудил шестерых обвиняемых в организации покушения на местного бизнесмена. И, кажется, эта история претендует на звание самого нелепого заказного убийства в истории.





Все началось в 2013 году, когда владелец риелторской компании Тан Юхуэй (Tan Youhui) нанял киллера, чтобы устранить своего конкурента по фамилии Вей (Wei).



Предполагалось, что киллер Си Гуаньгань (Xi Guangan) сам устранит жертву. Сумма его гонорара составила 2 миллиона юаней (около 18 миллионов рублей). Однако киллер не стал выполнять заказ сам. Половину гонорара он оставил себе, а на вторую нанял другого киллера ― Мо Тяньсяня (Mo Tianxiang).



По каким-то причинам второй киллер тоже не стал выполнять заказ самостоятельно, а нанял третьего наемного убийцу за 270 тысяч юаней.



Однако и третий киллер не стал брать на себя ответственность. Он перепоручил работу коллеге ― уже четвертому по счету исполнителю. Гонорар к этому времени сократился до 200 тысяч юаней.



Четвертый киллер, в свою очередь, нанял пятого ― человека по имени Линь Сянси (Ling Xiansi) за 100 тысяч юаней.





Подумав, Сянси решил, что 100 тысяч юаней (900 тысяч рублей) не стоят того, чтобы убивать человека. Он придумал еще более необычный выход из ситуации. Сянси связался со своей жертвой и предложил ему инсценировать смерть. Бизнесмен согласился и некоторое время скрывался в Шанхае, но в 2014 году вернулся и обратился в полицию. Сначала полицейские ему не поверили, но все же начали расследование. В результате всех участников преступной цепи арестовали.



В итоге бизнесмен Тан Юхуэй получил 5 лет тюремного срока, первый киллер — 3,5 года, второй и третий киллеры — 3 года 3 месяца, четвертый киллер — 3 года, а пятый — 2 года 7 месяцев.