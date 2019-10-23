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Как на казахстанцев оформляют "левые" телефонные номера, и какими проблемами это грозит

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Как на казахстанцев оформляют "левые" телефонные номера, и какими проблемами это грозит
Фото из открытых источников
Если кто-то пользуется номером, который зарегистрирован на вас, то вы несете ответственность за данный номер, в том числе, если он будет замешан в преступных схемах.

На днях появилась новость о том, что жительница Петропавловска обнаружила, что на нее было зарегистрировано 50 тысяч абонентских номеров, которых у нее никогда не было. Оператор связи так и не смог объяснить, каким образом эти номера оказались зарегистрированными на нее. Однако все они были привязаны к ее ИИНу. К сожалению, подобные факты, хотя и не в столь крупных масштабах, не единичны. А ведь владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность. За разъяснением сложившейся ситуации Zakon.kz обратился с официальным запросом в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. На поставленные журналистом вопросы ответил председатель Комитета телекоммуникаций данного министерства Виталий Ярошенко.

- Как часто казахстанцы становятся владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали?

- Недавно к нам поступило несколько аналогичных жалоб, когда граждане обнаружили зарегистрированные на себя неизвестные номера. Поэтому мы запустили сервис, с помощью которого каждый абонент теперь может узнать, сколько на нем зарегистрировано номеров, и к какому оператору они относятся. Раньше абонент мог об этом узнать, обратившись в офис оператора связи.

Однако и сейчас в офис оператора все равно придется обратиться, если абонент обнаружит неизвестные ему номера, для того чтобы их закрыть. При этом деньги с баланса этих номеров можно перевести на указанный абонентом номер.

К сожалению, у нас нет информации по количеству таких случаев. Такая статистика может быть только у оператора связи. Однако, судя по комментариям в социальных сетях, таких случаев немало.

- В обществе обсуждается такое предположение, что существует целая полукриминальная схема, когда эти абонентские номера специально привязывают к ИИН действующих абонентов, чтобы продать их другим людям, не желающим регистрировать их официально. Насколько такое возможно? Ведь объяснить обычной ошибкой массовость этого явления довольно трудно.

- Операторы связи заключают договоры с дилерами, которые занимаются продажей их номеров. Дилеры должны передавать оператору регистрационные данные для внесения новых абонентов в базу. Судя по всему, данные предоставлялись некорректные, дилеры регистрировали номера на чужие ИИН, чтобы увеличить свои продажи. Здесь есть и вина оператора, потому что они должны были контролировать работу тех, с кем заключают договоры.

- Удалось ли привлечь кого-то к ответственности?

- Буквально недавно к нам поступил ряд жалоб по поводу того, что в некоторых магазинах до сих пор продаются сим-карты без регистрации. Это означает, что они уже на кого-то зарегистрированы, так как незарегистрированные сим-карты не будут работать. Мы на основе этих жалоб уже инициировали проверки в ряде торговых точек. Двух дилеров уже привлекли к административной ответственности.

- Предусмотрена ли какая-то ответственность для оператора сотовой связи, которой принадлежит этот абонентский номер?

- Оператор несет ответственность за распространение представителем оператора связи (дилеров) абонентских номеров только при заключении соответствующего договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с правилами оказания услуг связи.

Мы намерены ужесточить ответственность операторов за регистрацию номеров на чужие ИИН. Соответствующие изменения мы будем вносить в правила оказания услуг сотовой связи.

Отмечу, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 закона "О связи" операторы связи или владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны обеспечить оказание услуг связи, а равно распространение представителем оператора связи абонентских номеров только при заключении соответствующего договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с правилами оказания услуг связи.

Также, согласно пп. 20) п.1 Правил оказания услуг сотовой связи (приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 171.) представитель (агент, дилер, дистрибьютор, а также их субагенты и представители) оператора – юридическое или физическое лицо, уполномоченное на основании доверенности либо соответствующего договора с оператором на:

- осуществление распространения абонентских номеров и карт идентификации абонента;

- заключение от имени оператора договоров на оказание услуг сотовой связи;

- предоставление услуг абонентам операторов (прием платежей, замена SIM/R-UIM-карт и пр.).

В свою очередь, в соответствии с п. 6 Правил при продаже предоплаченных пакетов, оператор сотовой связи либо его представитель заключает в соответствии с настоящими Правилами договор с абонентами на оказание услуг сотовой связи.

Таким образом, согласно действующему законодательству в области связи операторы сотовой связи имеют право через представителей (дилеров) распространять/продавать номера.

- Какие проблемы с законом могут возникнуть у невольного владельца такого абонентского номера, например, если с него сообщат о якобы заложенной бомбе или используют для каких-то мошеннических схем?

- Если вы пользуетесь номером, который зарегистрирован на другого человека, то рискуете однажды остаться без номера, потому как его настоящий хозяин может в любой момент его заблокировать, а деньги имеющееся на балансе этого номера перевести себе. Он также может получить доступ к билинговым сведениям, когда и куда абонент звонил и писал СМС.

Кроме того, если в январе 2019 года вы не отправляли ИИН для регистрации телефона (IMEI), то он автоматически привязался к сим-карте, которая в нем на тот момент стояла. И если эта сим-карта не была оформлена на вас, то телефон тоже привязался к ИИН человека, на которого был зарегистрирован номер, и теперь при установке сим карты с вашим ИИН система заблокирует работу телефона, предполагая, что телефон украден.

Если же кто-то пользуется номером, который зарегистрирован на вас, то вы несете ответственность за данный номер, в том числе, если он будет замешан в преступных схемах. Либо этот номер был указан при получении невозвратного кредита, тогда коллекторы будут звонить вам.

На вопрос о том, как человек оказавшийся в такой ситуации, сможет доказать свою невиновность Виталий Ярошенко ответить не смог и порекомендовал обратиться за разъяснениями в Министерство внутренних дел РК. Что и сделал Zakon.kz, направив официальный запрос в это ведомство.


Источник: zakon.kz
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