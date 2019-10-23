Митингующих с детьми родителей будут наказывать в Казахстане

Депутаты мажилиса согласились с внесенными в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госслужбы и противодействию коррупции» поправками сената, предусматривающими наказание за вовлечение несовершеннолетних в митинги, передает NUR.KZ.
Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись президенту.
«Предлагаемые изменения: В Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года статью 128 изложить в следующей редакции: «Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения.
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения, за исключением деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, влечет штраф в размере 50 МРП.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток», - сказано в пояснительной записке к проекту закона.
Данная норма предложена экс-уполномоченным по правам детей в Казахстане, депутатом сената Сауле Айтпаевой.
Мотивируя необходимость данной поправки, сенатор ранее отметила, что имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних.
Также, уполномоченный по правам ребенка обратилась к казахстанцам с просьбой не брать детей на митинги, в которых они участвуют.
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