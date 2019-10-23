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Серик Ахметов просит освободить его досрочно

Просмотров:760 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Серик Ахметов просит освободить его досрочно
Фото: today.kz
Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обратился в районный суд Караганды с просьбой заменить ограничение свободы на условно-досрочное освобождение, передает Today.kz.

Как сообщает источник, ходатайство Серик Ахметов подал в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Однако слушание не состоялось. Оно перенесено на 25 октября.

Ахметов просит освободить его условно-досрочно, поскольку за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.

Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обратился в районный суд Караганды с просьбой заменить ограничение свободы на условно-досрочное освобождение, передает Today.kz.

Как сообщает источник, ходатайство Серик Ахметов подал в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Однако слушание не состоялось. Оно перенесено на 25 октября.

Ахметов просит освободить его условно-досрочно, поскольку за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.

Напомним, Серик Ахметов был приговорен за коррупцию к 10 годам колонии. Позднее Абайский районный суд заменил ему наказание на ограничение свободы – неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней заменил на тот же срок в виде ограничения свободы.

Ахметов был освобожден из исправительного учреждения АК 159/18, дислоцирующейся в Карагандинской области. По данным департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской области, он имеет вторую положительную степень поведения, четыре грамоты, четыре поощрения.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 20:02
Отпустить! Человек, во время отсидки, награждён четырьмя грамотами-«Ударник капиталистического труда»!
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 19:45
Пусть сидит ворюга и пусть не какое добро не даёт этот самый,ворюга должен сидеть и потом голым жить воровал у своего народа виновен.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:57
Как только 01 даст добро, так и выйдет на свободу.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 15:56
да пусть всё вернёт что наворовал,всё конфисковать и на все 4 стороны отпустить..думаю ему и не в радость тогда свобода будет..
 
 

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