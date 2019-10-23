Серик Ахметов просит освободить его досрочно

Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обратился в районный суд Караганды с просьбой заменить ограничение свободы на условно-досрочное освобождение, передает Today.kz.
Как сообщает источник, ходатайство Серик Ахметов подал в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Однако слушание не состоялось. Оно перенесено на 25 октября.
Ахметов просит освободить его условно-досрочно, поскольку за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.
Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обратился в районный суд Караганды с просьбой заменить ограничение свободы на условно-досрочное освобождение, передает Today.kz.
Как сообщает источник, ходатайство Серик Ахметов подал в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Однако слушание не состоялось. Оно перенесено на 25 октября.
Ахметов просит освободить его условно-досрочно, поскольку за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.
Напомним, Серик Ахметов был приговорен за коррупцию к 10 годам колонии. Позднее Абайский районный суд заменил ему наказание на ограничение свободы – неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней заменил на тот же срок в виде ограничения свободы.
Ахметов был освобожден из исправительного учреждения АК 159/18, дислоцирующейся в Карагандинской области. По данным департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской области, он имеет вторую положительную степень поведения, четыре грамоты, четыре поощрения.
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