Серик Ахметов просит освободить его досрочно

Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обратился в районный суд Караганды с просьбой заменить ограничение свободы на условно-досрочное освобождение, передает Today.kz.



Как сообщает источник, ходатайство Серик Ахметов подал в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Однако слушание не состоялось. Оно перенесено на 25 октября.



Ахметов просит освободить его условно-досрочно, поскольку за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.



Осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обратился в районный суд Караганды с просьбой заменить ограничение свободы на условно-досрочное освобождение, передает Today.kz.



Как сообщает источник, ходатайство Серик Ахметов подал в Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды. Однако слушание не состоялось. Оно перенесено на 25 октября.



Ахметов просит освободить его условно-досрочно, поскольку за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.



Напомним, Серик Ахметов был приговорен за коррупцию к 10 годам колонии. Позднее Абайский районный суд заменил ему наказание на ограничение свободы – неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней заменил на тот же срок в виде ограничения свободы.



Ахметов был освобожден из исправительного учреждения АК 159/18, дислоцирующейся в Карагандинской области. По данным департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской области, он имеет вторую положительную степень поведения, четыре грамоты, четыре поощрения.