Казахстанцы работают за еду - эксперт о росте цен на продукты

Во втором квартале 2019 года общий расход домохозяйств на продовольствие достиг показателя в 51,2 процента. Об этом сообщил финансовый эксперт Расул Рысмамбетов, передает Tengrinews.kz.



Расул Рысмамбетов привел данные Комитета по статистике МНЭ РК и сравнил статистические показатели расходов домохозяйств на продовольствие за этот и предыдущий годы.



"Любопытно, что в первом квартале 2019 года эти расходы были ниже, чем в первом квартале 2018 года, на 0,5 процента. Теперь - выше на 0,5 процента, чем во втором квартале 2018-го. Еда - это продукт первой необходимости. В прошлом году при условной зарплате в 100 тысяч тенге на еду тратили 44 тысячи тенге. А в этом году на еду вы тратите уже 51 200 тенге. Если цены на продукты будут расти, то, условно, человек будет носить вещи до дыр. А рацион человека постепенно будет упрощаться", - считает эксперт.



При этом он добавил, что это не связано с тем, что казахстанцы стали больше есть. Эксперт видит две основные причины сложившейся ситуации: продуктовая инфляция и меньшее количество местной продукции взамен привезенной.



"Получается, мы все больше тратим, чтобы выживать. Закупать еду, буквально. И все меньше - чтобы производить еду сами. Я вижу, что есть взаимозависимость роста цен на продукты питания от падающего курса тенге. В магазинах 30 процентов продуктов - казахстанские, 70 процентов - импортные. И эти продукты Казахстан закупает в долларах либо в рублях. Потребляй мы собственные продукты питания, такого роста цен не было бы", - уверен Расул Рысмамбетов.



На вопрос, почему местные производители не могут поставлять больше товара в магазины, эксперт пояснил, что зачастую местному производителю выгоднее отправить товар на экспорт, из-за отсутствия множества ограничений. Выходом из ситуации, по его мнению, может стать правильное развитие сельского хозяйства.



"Необходима поддержка тех, кто реально занимается сельским хозяйством. Нужно создать открытый кадастр земель. Некоторые накупят сотни тысяч гектаров, а обрабатывать не могут. Сдают в субаренду и зарабатывают, ничего не делая", - сказал Расул Рысмамбетов.



При этом эксперт считает, что у Казахстана вполне есть возможность заменить импортные продукты товарами от местных производителей.