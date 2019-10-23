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Стало известно, почему умирали младенцы в Атырауской области

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 17:32
Стало известно, почему умирали младенцы в Атырауской области
Фото из открытых источников
В министерстве здравоохранения озвучили результаты проверки по фактам младенческой смертности в Атырауской области. За 9 месяцев 2019 года умерли 156 младенцев – проверки выявили инфекции в больницах, смерти из-за врожденных пороков и несчастных случаев, пишет NUR.KZ.

Больше всего детей погибло в Атырауском перинатальном центре – 98 младенцев, еще 54 ребенка – в других медучреждениях, дома умерли еще 4 малыша.

«Так как значительный рост смертности отмечается в августе и сентябре, были детально изучены медкарты 42-х детей, умерших в эти месяцы – 73,4% были недоношенными.

Анализ медкарт и гистологического материала выявил развитие в августе в Атырауском областном перинатальном центре внутрибольничной инфекции – не соблюдались требования инфекционного контроля, что повлекло рост инфекции внутри больницы и тяжелые септические осложнения у недоношенных», - заявила глава комитета контроля качества и безопасности услуг Людмила Бюрабекова.

Таким образом, после перепроверки экспертами фактов смерти младенцев выяснилось, что в августе от бактериологического сепсиса умерло 18 детей – однако в их картах причины смерти указаны другие.

В сентябре диагноз сепсис эксперты «переустановили» по фактам еще 8-ми смертей.

В целом в Атырауской области нашли целый ряд проблем, которые приводили к смерти новорожденных – недостаточный контроль за медорганизациями в регионе, недобросовестная работа с кадров, дефицит кадров, не соблюдение требований инфекционного контроля, изношенная инфраструктура и т.д.


Источник: Nur.kz
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