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Диетолог выступила против молока и меда в чае

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 08:20
Диетолог выступила против молока и меда в чае
Фото из открытых источников
Врач-диетолог рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", передает Tengrinews.kz.

Диетолог напомнила, что в чае содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и зрение, а также препятствуют образованию некоторых видов опухолей. По ее словам, любой чай можно пить с лимоном или вареньем, но некоторые сочетания могут навредить человеку.

"Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе", - пояснила Елена Соломатина.

Она отметила, что в горячий напиток не следует класть мед. Такое сочетание не навредит организму, однако не принесет и пользы.

Диетолог посоветовала заваривать листья с верхушек чайного куста, такой напиток наиболее богат питательными веществами. Все, что остается после сбора элитного чая, относят ко второму сорту. Чайные пакетики заполняют измельченными листьями и даже производственной пылью. Специалист призвала обращать внимание на место производства чая. Лучше всего, чтобы его фасовали там же, где и собирали, а листочки чая были видны через упаковку.


Источник: Tengrinews.kz
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