Эксперимент: казахстанцы пытаются выжить на тысячу тенге в день

Главное условие конкурса - планировать бюджет до тиынки, ничего не скрывать, жить обычной жизнью.Прожить на одну тысячу тенге в день решили участники необычного эксперимента в Северном Казахстане, передает Today.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия". Они хотят узнать, насколько продумана минимальная продовольственная корзина в стране. Так питаться семьи намерены на протяжении месяца."Сейчас мы берем минимальное количество продуктов, так как основную базу мы взяли на прошлой неделе. Мы закупили мясо, крупы, сейчас мы берем средства первой необходимости", - говорит участница проекта "Выжить на тыщу" Светлана Фалько.Отметим, что в сентябре величина прожиточного минимума в Казахстане составила около 32 тысяч тенге (31759) тенге. На продуктовую корзину из этой суммы приходится чуть меньше - 17,5 тысяч (17467) тенге. На непродовольственные товары и коммунальные услуги должно хватить 14 тысяч (14291) тенге."Мы решили объявить это шоу "Выжить на тысячу, "На тыщу" мы его назвали, чтобы посмотреть, как люди живут на 30 тысяч тенге на 1 члена семьи. Потому что всегда жалуются, что у нас самые низкие зарплаты, самые высокие цены. А 30 тысяч тенге - это даже больше, чем продуктовая корзина, предусмотренная государством", - говорит организатор проекта Екатерина Назаренко.