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Экс-советник Назарбаева предположил, кто разжигает антикитайские митинги

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Экс-советник Назарбаева предположил, кто разжигает антикитайские митинги
© Sputnik
По мнению бывшего дипломата, Соединенные Штаты используют антикитайские настроения для ослабления влияния Пекина

НУР-СУЛТАН, 24 окт — Sputnik. Бывший советник Казахстана Ермухамет Ертысбаев считает, что антикитайские настроения в республике идут со стороны США.

"Думаю, американцы, поскольку у них идет торговая война с Китаем. Только Америка выступает против политики Пекина в СУАР", - заметил Ертысбаев в интервью газете "Время".

Он добавил, что Вашингтон игнорирует тот факт, что Пекин вложил громадные средства в развитие Синьцзяна.

"Америка давно и сильно обеспокоена стремительным взлетом Китая. Когда китайцы доберутся до чипа - все! Америка перестанет быть державой №1", - прогнозирует Ертысбаев.

Главная цель Китая

По мнению Ертысбаева, главная цель Китая - это инфраструктура. Казахстанский рынок пока не представляет большого интереса для КНР.

Говоря о внешнем долге Казахстана перед Китаем, Ертысбаев заверил, что он "не смертелен" и может быть погашен "хоть завтра" за счет средств Национального фонда.

Атикитайские митинги в Казахстане

В начале сентября 2019 года в преддверии визита Токаева в Китай в четырех городах Казахстана - Нур-Султане, Алматы, Актау и Жанаозене прошли митинги против строительства 55 китайских заводов в Казахстане.


Источник: sputniknews.kz
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