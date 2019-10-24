Экс-советник Назарбаева предположил, кто разжигает антикитайские митинги

По мнению бывшего дипломата, Соединенные Штаты используют антикитайские настроения для ослабления влияния Пекина



НУР-СУЛТАН, 24 окт — Sputnik. Бывший советник Казахстана Ермухамет Ертысбаев считает, что антикитайские настроения в республике идут со стороны США.



"Думаю, американцы, поскольку у них идет торговая война с Китаем. Только Америка выступает против политики Пекина в СУАР", - заметил Ертысбаев в интервью газете "Время".



Он добавил, что Вашингтон игнорирует тот факт, что Пекин вложил громадные средства в развитие Синьцзяна.



"Америка давно и сильно обеспокоена стремительным взлетом Китая. Когда китайцы доберутся до чипа - все! Америка перестанет быть державой №1", - прогнозирует Ертысбаев.



Главная цель Китая



По мнению Ертысбаева, главная цель Китая - это инфраструктура. Казахстанский рынок пока не представляет большого интереса для КНР.



Говоря о внешнем долге Казахстана перед Китаем, Ертысбаев заверил, что он "не смертелен" и может быть погашен "хоть завтра" за счет средств Национального фонда.



Атикитайские митинги в Казахстане



В начале сентября 2019 года в преддверии визита Токаева в Китай в четырех городах Казахстана - Нур-Султане, Алматы, Актау и Жанаозене прошли митинги против строительства 55 китайских заводов в Казахстане.