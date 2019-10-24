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Отключение сотовой связи объяснили в министерстве

Просмотров:927 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Отключение сотовой связи объяснили в министерстве
Фото из открытых источников
В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали массовое отключение сотовой связи, сообщает Tengrinews.kz.

Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко сообщил, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств, и все они были зарегистрированы. Это сделано для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством.

"1 января 2019 года вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи, согласно которым оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Аппарат, "привязанный" к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на Вас. С другими SIM-картами данный аппарат работать не будет. Проверить привязку Вашего ИИН к телефону, вы можете посредством специального сервиса", - сообщил он.

Он также рассказал, что в последние дни число жалоб об отключении номеров увеличилось. По его словам, это связано с тем, что у казахстанцев появилась возможно узнать сколько номеров на них зарегистрировано. Ответственность за использование телефонных номеров лежит на их владельцах, поэтому люди отключают "левые" номера.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:35
Аппарат, "привязанный" к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на Вас


Что то я не догоняю, аппарат привязанный к ИИН ? Разве не номер (СИМ) привязывается к ИИН ?

Проверить привязку Вашего ИИН к телефону, вы можете посредством специального сервиса


И как проверить к какому ИИН привязан мой телефон ?
 
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  • Ingul
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 12:12
Тогда пусть ответят, почему отключили только Актив и КСеll ? Из-за их бюрократических заморочек, онлайн регистрация сырая и не работала, тогда как у других компаний проблем не возникало.
https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/customers/mobile/imei-registration
 
 

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