Отключение сотовой связи объяснили в министерстве

В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали массовое отключение сотовой связи, сообщает Tengrinews.kz.



Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко сообщил, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств, и все они были зарегистрированы. Это сделано для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством.



"1 января 2019 года вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи, согласно которым оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Аппарат, "привязанный" к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на Вас. С другими SIM-картами данный аппарат работать не будет. Проверить привязку Вашего ИИН к телефону, вы можете посредством специального сервиса", - сообщил он.



Он также рассказал, что в последние дни число жалоб об отключении номеров увеличилось. По его словам, это связано с тем, что у казахстанцев появилась возможно узнать сколько номеров на них зарегистрировано. Ответственность за использование телефонных номеров лежит на их владельцах, поэтому люди отключают "левые" номера.