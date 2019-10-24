28 врачам перинатального центра Атырау подписали заявления об увольнении

Медики доработают в перинатальном центре до 7 ноября. В управлении здравоохранения рассчитывают на помощь коллег из других регионов.
Всего заявления об увольнении по собственному желанию подавал 31 врач перинатального центра. Трое отозвали свои заявления.
"Приказ об увольнении 28 человек уже подписан. Но они будут работать до 7 ноября включительно", – сообщила исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Гульнафиз Танбаева.
По её словам, увольнение врачей не должно отразиться на работе перинатального центра.
"Есть договорённость с нашими коллегами из других регионов на возможную помощь в гинекологической службе нашей области. В городе уже работают специалисты. Возможен приезд ещё группы врачей", – сказала Гульнафиз Танбаева.
Сотрудники перинатального центра Атырау подали заявления об увольнении после смерти новорождённого, в которой подозревают врачей, и ареста главы роддома.
18 октября пост руководителя управления здравоохранения Атырауской области покинула Маншук Аймурзиева. Заместитель акима области, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор.
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