Аптеки массово закрываются в Казахстане

На востоке страны уже прекратили работу 30 аптек, еще 70 планируют закрытие. Об этом рассказал председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, передает Today.kz.



"Мы понимаем, что есть социально-значимая продукция: хлеб, уголь, лекарства. То есть основные товары, которые население потребляет. Но, к сожалению, нам кажется, что в административном регулировании госорганы сильно увлекаются подменой рыночного ценообразования", – заявил он.

Глава НПП отметил, что получает тревожные сигналы от бизнеса.



"Более 30 аптек после приказа министерства здравоохранения по ограничению цен, заработавшего с 1 июля, уже закрылись на востоке, от 70 аптек сейчас сигнал поступил из Шымкента и всех городов. Нулевая маржинальность. И самый плохой результат может быть не только в том, что регулируются цены, а в том, что может возникнуть дефицит лекарств. Просто этих лекарств не будет, их будет некому продавать", – резюмировал он.