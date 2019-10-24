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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Аптеки массово закрываются в Казахстане

Просмотров:428 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Аптеки массово закрываются в Казахстане
Фото: altaynews.kz
На востоке страны уже прекратили работу 30 аптек, еще 70 планируют закрытие. Об этом рассказал председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, передает Today.kz.

"Мы понимаем, что есть социально-значимая продукция: хлеб, уголь, лекарства. То есть основные товары, которые население потребляет. Но, к сожалению, нам кажется, что в административном регулировании госорганы сильно увлекаются подменой рыночного ценообразования", – заявил он.
Глава НПП отметил, что получает тревожные сигналы от бизнеса.

"Более 30 аптек после приказа министерства здравоохранения по ограничению цен, заработавшего с 1 июля, уже закрылись на востоке, от 70 аптек сейчас сигнал поступил из Шымкента и всех городов. Нулевая маржинальность. И самый плохой результат может быть не только в том, что регулируются цены, а в том, что может возникнуть дефицит лекарств. Просто этих лекарств не будет, их будет некому продавать", – резюмировал он.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Dafik
  • arelav_74
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 15:46
Мне выписали лекарство здесь оно стоит 9800 тенге , а в России я его купила за 245 рублей
 
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  • Dafik
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:41
ПОЭТАПНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДА.
 
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  • zhanino
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  • arelav_74
 бася (Посетители) Сегодня, 14:46
не знаю чья вина,аптек или поставщиков лекарств в страну,но вопрос-почему в России основная масса востребованных лекарства цена на порядок ниже? у нас страна богаче что ли?
 
 

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