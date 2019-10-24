Аптеки массово закрываются в Казахстане

На востоке страны уже прекратили работу 30 аптек, еще 70 планируют закрытие. Об этом рассказал председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, передает Today.kz.
"Мы понимаем, что есть социально-значимая продукция: хлеб, уголь, лекарства. То есть основные товары, которые население потребляет. Но, к сожалению, нам кажется, что в административном регулировании госорганы сильно увлекаются подменой рыночного ценообразования", – заявил он. Глава НПП отметил, что получает тревожные сигналы от бизнеса.
"Более 30 аптек после приказа министерства здравоохранения по ограничению цен, заработавшего с 1 июля, уже закрылись на востоке, от 70 аптек сейчас сигнал поступил из Шымкента и всех городов. Нулевая маржинальность. И самый плохой результат может быть не только в том, что регулируются цены, а в том, что может возникнуть дефицит лекарств. Просто этих лекарств не будет, их будет некому продавать", – резюмировал он.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.