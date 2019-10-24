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"Уши вянут" - Генпрокуратура об аудиосообщениях от коллекторов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
"Уши вянут" - Генпрокуратура об аудиосообщениях от коллекторов
Фото из открытых источников
Старший помощник генерального прокурора Кайрат Раисов рассказал о сообщениях, якобы отправленных коллекторами должникам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, за последние три года было возбуждено порядка 15 уголовных дел в отношении коллекторов.

"Как правило, жалуются на некорректное поведение, говорят о передаче информации третьим лицам. Показывают сообщения, аудиосообщения. Там ужас, уши вянут!"

"Мы не можем найти подтверждение того, что это действительно работник коллекторской компании, так как частный номер. Такие обращения мы предоставляем в Нацбанк".

"Понятно, что есть банковская тайна, но сведения, которые находятся у того или иного коллектора, должны быть еще и у Национального банка. Мы сталкиваемся с тем, что видим номер телефона, человеку звонят и отправляют угрожающие сообщения, но непонятно, кто он, требуют по конкретному долгу. Нацбанк, располагая сведениями о конкретном долге по конкретному лицу, может спросить у той же коллекторской организации, кто из сотрудников это был. Если не их сотрудник, то каким образом такая информация перешла третьим лицам. Это будет контроль со стороны регулятора", - сообщил Кайрат Раисов.

Он добавил, что нужно дать доступ Нацбанку к сведениям о мобильных номерах.

"Это тот же способ борьбы с недобросовестными коллекторами. То есть когда звонят и не знают, за кем зарегистрирован номер. То предложение, что должны быть заявлены обязательно номера мобильных телефонов, с которыми будут взаимодействовать коллектор с должником. Контроль должен быть от и до", - сказал старший помощник генерального прокурора.

Он указал, что нет требований к работникам коллекторских компаний.

"Есть требования к руководящему составу, но не вижу к самим работникам требований. Если человек работает с людьми, он должен доступно объяснять, не нарушать и не унижать. В первую очередь нужно, чтобы было требование о несудимости. Может, он, извините за выражение, убийца или насильник", - сказал Раисов.

Напомним, в Казахстане действует 165 коллекторских агентств. В 2018 году в Национальный банк поступило 230 обращений с жалобами на действия коллекторских агентств, за первые пять месяцев 2019 года рассмотрено 157 жалоб должников на действия коллекторских агентств. Казахстанцы жалуются на действия коллекторов - Нацбанк


Источник: Tengrinews.kz
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