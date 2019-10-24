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В Уральске горячий асфальт рабочие утаптывают ногами

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 17:50
В Уральске горячий асфальт рабочие утаптывают ногами
Кадр из видео
Необычную картину запечатлел прохожий в Уральске. На его глазах дорожные работники укладывали горячий асфальт, используя не спецтехнику, а рабочего, обутого в самодельные «тапки» из фанеры, передает uralskweek.kz.

Судя по видео, события происходят на пересечении улицы Алмазова и проспекта Назарбаева, на пешеходном переходе в районе остановки «Юбилейная».

Выяснилось, что работы на этом участке выполняют работники ТОО «Айдана», гендиректором которого является депутат областного маслихата Аветик Амирханян. В этом году его фирма выиграла тендер на ямочный ремонт в Уральске.

Оказалось, что городские власти в курсе такого ямочного ремонта. Акимат города не имеет претензий к подрядчику, и, более того, одобряет такой способ освоения бюджетных средств.

«Как пояснили в подрядной организации, у них в тот день сломалась виброплита, поэтому, чтобы время не терять, было принято такое решение», — сказал журналистам телеканала КТК начальник отдела автомобильных дорог акимата Уральска Айдар Менеев.



Источник: newtimes.kz
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