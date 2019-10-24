Какой будет зима в Казахстане

О погоде на предстоящий зимний период рассказали синоптики Казгидромета, передает Tengrinews.kz.



"По предварительному прогнозу, в ноябре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на один градус, лишь на западе и востоке страны - около нормы", - рассказала директор Казгидромета Марина Шмидт.



По ее словам, количество осадков на большей части республики ожидается около нормы, на крайнем юге и местами на северо-востоке - больше нормы, а на юго-западе республики - меньше нормы.



"Первые два месяца зимы на большей части республики прогнозируются относительно теплыми, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Осадочным предполагается декабрь. Это будет обусловлено частым прохождением по территории Казахстана циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов", - добавила она.



Как отметила начальник управления долгосрочных прогнозов погоды Казгидромета Жулдыз Исабекова, в феврале температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Это будет связано с частыми вторжениями холодных воздушных масс из районов Карского моря и установлением Сибирского антициклона.