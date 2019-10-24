«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Октября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.93 KZT
  • €1 = 432.84 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какой будет зима в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:31
Какой будет зима в Казахстане
Фото из открытых источников
О погоде на предстоящий зимний период рассказали синоптики Казгидромета, передает Tengrinews.kz.

"По предварительному прогнозу, в ноябре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на один градус, лишь на западе и востоке страны - около нормы", - рассказала директор Казгидромета Марина Шмидт.

По ее словам, количество осадков на большей части республики ожидается около нормы, на крайнем юге и местами на северо-востоке - больше нормы, а на юго-западе республики - меньше нормы.

"Первые два месяца зимы на большей части республики прогнозируются относительно теплыми, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Осадочным предполагается декабрь. Это будет обусловлено частым прохождением по территории Казахстана циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов", - добавила она.

Как отметила начальник управления долгосрочных прогнозов погоды Казгидромета Жулдыз Исабекова, в феврале температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Это будет связано с частыми вторжениями холодных воздушных масс из районов Карского моря и установлением Сибирского антициклона.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика