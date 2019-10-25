Ученые показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Metro.Исследователи опросили около трех тысяч офисных работников и выяснили, какие именно проблемы со здоровьем беспокоят их больше всего. Половина опрошенных пожаловалась на боли в глазах, 49 процентов - на боли в спине, 48 - на головные боли.Чтобы проиллюстрировать опасность неподвижной сидячей работы, ученые во главе с экспертом по поведению Уильямом Хайэмом создали модель офисного работника в полный рост. Так, по их мнению, будет выглядеть человек, который 20 лет проработал в офисе. У Эммы видны нарушения осанки из-за неправильного положения во время работы, варикозное расширение вен и красные глаза. Из-за искусственного света кожа модели бледная, а уши и нос - волосатые. Все из-за некачественного воздуха.По словам автора исследования Уильяма Хайэма, таким образом он хотел привлечь внимание к вопросу здоровья офисных работников. "Работодателям и работникам нужно срочно решать проблему плохого состояния здоровья из-за условий труда", - отметил он.