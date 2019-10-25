Ученые показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Metro.
Исследователи опросили около трех тысяч офисных работников и выяснили, какие именно проблемы со здоровьем беспокоят их больше всего. Половина опрошенных пожаловалась на боли в глазах, 49 процентов - на боли в спине, 48 - на головные боли.
Чтобы проиллюстрировать опасность неподвижной сидячей работы, ученые во главе с экспертом по поведению Уильямом Хайэмом создали модель офисного работника в полный рост. Так, по их мнению, будет выглядеть человек, который 20 лет проработал в офисе. У Эммы видны нарушения осанки из-за неправильного положения во время работы, варикозное расширение вен и красные глаза. Из-за искусственного света кожа модели бледная, а уши и нос - волосатые. Все из-за некачественного воздуха.
По словам автора исследования Уильяма Хайэма, таким образом он хотел привлечь внимание к вопросу здоровья офисных работников. "Работодателям и работникам нужно срочно решать проблему плохого состояния здоровья из-за условий труда", - отметил он.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.