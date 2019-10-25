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Ученые показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 06:31
Ученые показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе
Кадр из видео
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Metro.

Исследователи опросили около трех тысяч офисных работников и выяснили, какие именно проблемы со здоровьем беспокоят их больше всего. Половина опрошенных пожаловалась на боли в глазах, 49 процентов - на боли в спине, 48 - на головные боли.

Чтобы проиллюстрировать опасность неподвижной сидячей работы, ученые во главе с экспертом по поведению Уильямом Хайэмом создали модель офисного работника в полный рост. Так, по их мнению, будет выглядеть человек, который 20 лет проработал в офисе. У Эммы видны нарушения осанки из-за неправильного положения во время работы, варикозное расширение вен и красные глаза. Из-за искусственного света кожа модели бледная, а уши и нос - волосатые. Все из-за некачественного воздуха.

По словам автора исследования Уильяма Хайэма, таким образом он хотел привлечь внимание к вопросу здоровья офисных работников. "Работодателям и работникам нужно срочно решать проблему плохого состояния здоровья из-за условий труда", - отметил он.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 08:47
Pinochet,

смех смехом, а я уже 18 лет в офисе работаю, и скажу, когда был в поле спина так не болела как сейчас, это действительно очень плохая работа - сидячая, ибо человек даже природой задумывался стоять и ходить.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 07:49
все на целину! Битва за урожай! lol
 
 

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