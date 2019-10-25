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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

250 тысяч абонентов отключили от сотовой связи в Казахстане

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 07:11
250 тысяч абонентов отключили от сотовой связи в Казахстане
Фото из открытых источников
В Ксеll обещают восстановить связь и интернет в течение дня.

В результате массового отключения сотовой связи 24 октября в Казахстане пострадало порядка 250 тысяч абонентов Ксеll, передает Today.kz со ссылкой на телеканал КТК. Возмущённые абоненты, требуя объяснений, стали осаждать офисы компаний, где мгновенно образовались огромные очереди. Оказалось, что услуги перестали предоставлять тем, кто не зарегистрировал свои номера и мобильные устройства.

Как пояснил мобильный оператор, о необходимости регистрации абонентов предупреждали заранее. Поэтому, по сути, клиенты оказались виноваты сами. А значит, не могут рассчитывать ни на какую компенсацию

"Часть абонентов проигнорировала все сообщения, и когда сегодня ночью была включена база IMEI-кодов регулятором, эти абоненты остались без связи. Сейчас мы помогаем этим абонентам регистрироваться в наших салонах, так и удаленно. Что касается компенсации абонентам, то мы приносим извинения в том случае, если сбой произошёл по нашей вине, в данном случае речи ни о каком сбое не идёт", - заявил руководитель пресс-службы АО Ксеll Олжас Бибанов.

Ранее сообщалось, что казахстанцы массово жалуются на отключение связи. Пытаясь разобраться в ситуации, они атакуют филиалы мобильных операторов.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 07:48
хотим законности? - ну а че тогда возмущаемся?
конечно я понимаю, что все эти регистрации в угоду только в одну сторону, но закон есть закон.
 
 

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