Серику Ахметову отказали в УДО

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Серика Ахметова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметулы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах отказать", - говорится в постановлении Казыбекбийского районного суда.



Ранее стало известно, что, кроме снятия ограничения свободы и освобождения по УДО, адвокат попросил рассмотреть возможность снятия с Ахметова дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе.



Между тем представитель прокуратуры высказалась против удовлетворения ходатайства.



Напомним, бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.



После уплаты им в казну компенсации в размере 2,2 миллиарда тенге суд сократил осужденному срок заключения с десяти до восьми лет. В январе 2017 года Серику Ахметову сократили срок по амнистии, и в сентябре 2017 года он вышел из колонии.



В мае 2018 года Серик Ахметов уже просил суд Караганды заменить ограничение свободы на штраф, но позже отозвал свое заявление.