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Серику Ахметову отказали в УДО

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Серику Ахметову отказали в УДО
Фото ©Турар Казангапов
Суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Серика Ахметова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметулы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах отказать", - говорится в постановлении Казыбекбийского районного суда.

Ранее стало известно, что, кроме снятия ограничения свободы и освобождения по УДО, адвокат попросил рассмотреть возможность снятия с Ахметова дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе.

Между тем представитель прокуратуры высказалась против удовлетворения ходатайства.

Напомним, бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

После уплаты им в казну компенсации в размере 2,2 миллиарда тенге суд сократил осужденному срок заключения с десяти до восьми лет. В январе 2017 года Серику Ахметову сократили срок по амнистии, и в сентябре 2017 года он вышел из колонии.

В мае 2018 года Серик Ахметов уже просил суд Караганды заменить ограничение свободы на штраф, но позже отозвал свое заявление.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:44
Модератор 4,
ну да не увидела
 
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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 16:37
strana.kz
Суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметулы об условно-досрочном освобождении


"Суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметулы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах отказать"

Вы до конца предложение дочитайте...
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:23
Суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Серика Ахметова


Суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Ахметова Серика Ныгметулы об условно-досрочном освобождении


так отказали или нет? blind
 
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Trygger (Посетители) Сегодня, 16:13
Все казнокрады должны нести наказание соизмеримое с ущербом нанесённым казне и народу Казахстана,на месте судьи я бы добавил пять лет,что бы борзости поубавилось вор.
 
 

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