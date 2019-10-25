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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не поддаваться на провокации 26 октября призвали в Генпрокуратуре Казахстана

Просмотров:739 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Не поддаваться на провокации 26 октября призвали в Генпрокуратуре Казахстана
Фото: ©Арман Мухатов
В ведомстве напомнили о наказании за призывы и участие в незаконных акциях.

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом не поддаваться на провокации и не нарушать законы, передает Today.kz.

Обращение связано с агитацией в соцсетях и мессенджерах к участию 26 октября в несанкционированных митингах.

"В социальных сетях организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября. В соответствии со статьей 13 Закона "О противодействии экстремизму", не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов. В этой связи, государственные органы в установленном законом порядке будут принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста. В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток). Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность (статья 400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб). Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций", – говорится в обращении.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • tolk
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 Placida (Посетители) Сегодня, 19:50
Цитата: Trygger
У меня завтра мероприятие на весь день,будьте спокойны господин зам прокурора меня не будет.

уфф..отлего))) теперь можно спать спокойно beer2
 
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  • Dafik
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:33
Господин Дембаев я Вас призываю не поддаваться на провакации и не нарушать закон!
 
-1
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  • Trygger
 manwyk (Посетители) Сегодня, 18:31
Когда повышали пенсионный возраст женщинам до 63 лет хоть один двк шевельнулся?Нет.Так что пусть идёт подальше этот двк.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 17:06
Я представляю что твориться сегодня в органах всяких, опять дубинки, маски готовят, камеры освобождают.
СТРАШНООООООО. ah1n1
 
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 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 16:25
"Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой


Власть сама провоцируют запретами.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:22
Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом ...не нарушать законы,

не к тем обращаетесь. мы итак тут еле дышим от ваших законов.
повернитесь на 180 градусов и от них потребуйте.
 
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 Trygger (Посетители) Сегодня, 16:16
У меня завтра мероприятие на весь день,будьте спокойны господин зам прокурора меня не будет. uhmylka
 
 

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