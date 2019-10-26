В Алматы на площади Астана проходят задержания

Сотрудники полиции у площади Астана в Алматы. 26 октября 2019 года
В Алматы на площади Астана, которое в качестве точки проведения антиправительственной акции указало запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), проходят задержания. Съемочная группа Азаттыка стала очевидцем задержания нескольких человек.
Один из них до задержания заявил, что выступает против совместных с Пекином предприятий на территории Казахстана и «экспансии Китая». Его затолкали в автозак. Задержанная полицией женщина тоже сказала, что она против «экспансии Китая», а также потребовала «освободить политических заключенных». Среди задержанных в Алматы был и пожилой мужчина.
Задержания проходят в Нур-Султане. На глазах репортеров Азаттыка с площади у концертного зала «Астана» увели свыше десятка человек человек.
Перед возможными антиправительственными акциями, к проведению которых призвало признанное казахстанским судом экстремистским движение ДВК, в ряде городов усилили меры безопасности, к местам вероятных протестов стянули полицейских, заранее подогнали автозаки.
25 октября Генпрокуратура распространила предупреждение от имени заместителя генерального прокурора Казахстана Булата Дембаева, в котором гражданам напомнили об ответственности за участие в «незаконной акции 26 октября». Дембаев заявил, что члены запрещенной организации, которые «скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления», «подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества».
Власти Казахстана называют акции движения ДВК незаконными.
ДВК основано бывшим банкиром и критиком казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, который с 2009 года живет за рубежом. О создании движения Аблязов объявил в апреле 2017 года, назвав его целью осуществление «демократических и конституционных реформ в Казахстане».
После запрета в марте 2018 года ДВК в стране были заведены дела в отношении десятков предполагаемых или фактических сторонников этого движения. Ряд юристов считают, что решение суда о признании ДВК «экстремистской организацией» является противоречивым.
Антикитайские акции проходили в Казахстане в начале прошлого месяца. Их участники требовали не допустить реализации в стране совместных с Китаем проектов, которые власти Казахстана называют высокотехнологичными предприятиями, способными создать тысячи рабочих мест. Полиция, поначалу не задерживавшая участников протестов, через некоторое время привлекла многих из них к административной ответственности, суды оштрафовали или отправили их под арест на срок до 15 суток.
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