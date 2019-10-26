«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.92 KZT
  • €1 = 432.21 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Алматы на площади Астана проходят задержания

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 14:00
В Алматы на площади Астана проходят задержания
Сотрудники полиции у площади Астана в Алматы. 26 октября 2019 года
В Алматы на площади Астана, которое в качестве точки проведения антиправительственной акции указало запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), проходят задержания. Съемочная группа Азаттыка стала очевидцем задержания нескольких человек.

Один из них до задержания заявил, что выступает против совместных с Пекином предприятий на территории Казахстана и «экспансии Китая». Его затолкали в автозак. Задержанная полицией женщина тоже сказала, что она против «экспансии Китая», а также потребовала «освободить политических заключенных». Среди задержанных в Алматы был и пожилой мужчина.




Задержания проходят в Нур-Султане. На глазах репортеров Азаттыка с площади у концертного зала «Астана» увели свыше десятка человек человек.

Перед возможными антиправительственными акциями, к проведению которых призвало признанное казахстанским судом экстремистским движение ДВК, в ряде городов усилили меры безопасности, к местам вероятных протестов стянули полицейских, заранее подогнали автозаки.

25 октября Генпрокуратура распространила предупреждение от имени заместителя генерального прокурора Казахстана Булата Дембаева, в котором гражданам напомнили об ответственности за участие в «незаконной акции 26 октября». Дембаев заявил, что члены запрещенной организации, которые «скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления», «подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества».

Власти Казахстана называют акции движения ДВК незаконными.

ДВК основано бывшим банкиром и критиком казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, который с 2009 года живет за рубежом. О создании движения Аблязов объявил в апреле 2017 года, назвав его целью осуществление «демократических и конституционных реформ в Казахстане».

После запрета в марте 2018 года ДВК в стране были заведены дела в отношении десятков предполагаемых или фактических сторонников этого движения. Ряд юристов считают, что решение суда о признании ДВК «экстремистской организацией» является противоречивым.

Антикитайские акции проходили в Казахстане в начале прошлого месяца. Их участники требовали не допустить реализации в стране совместных с Китаем проектов, которые власти Казахстана называют высокотехнологичными предприятиями, способными создать тысячи рабочих мест. Полиция, поначалу не задерживавшая участников протестов, через некоторое время привлекла многих из них к административной ответственности, суды оштрафовали или отправили их под арест на срок до 15 суток.


Источник: Азаттык
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Blade Runner
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:56
Ув.Редакция а у нас в Актау, все спокойно?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика