В Нур-Султане начались задержания, в городах Казахстана усилены меры безопасности

Перед возможными антиправительственными акциями, к проведению которых призвало запрещенное и признанное казахстанским судом экстремистским движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), в казахстанских городах усилены меры безопасности. К точкам, которые ДВК указало как площадки проведения протестов, стянуты полицейские, на месте припаркованы служебные автомобили полиции. В столице начались задержания.



В Нур-Султане у концертного зала «Астана» на глазах корреспондентов Азаттыка полиция задержала нескольких человек. Один из них до задержания успел сказать, что пришел, чтобы выразить свою гражданскую полицию. Он не успел озвучить свои требования. Полицейские попросили у него документы, а затем увели его в автозак. Десятки полицейских, в том числе сотрудники спецподразделений, находятся на площади, там же припаркованы служебные автобусы. Полицейские просят людей обходить площадь.





Первый заместитель начальника департамента полицейские Нур-Султана Бакытжан Малыбаев объяснил, что его подчиненные находятся у концертного зала «Астана», поскольку это место указало точкой проведения протестов движение ДВК и его лидер Мухтар Аблязов.



Корреспондент Азаттыка в Алматы сообщает, что площадь Астана в центре города перекрыта, на месте дежурят десятки полицейских, рядом с Казахстанско-британским техническим университетом стоят автозаки и автобусы. Там же замечены несколько карет скорой помощи. Сотрудники полиции находятся также в сквере рядом с площадью.



В Шымкенте около 20 полицейских дежурят у площади Наурыз.



Накануне возможной акции сообщалось о задержаниях нескольких активистов. Некоторые активисты в Алматы, Нур-Султане, Жанаозене, Уральске и других городах сказали, что им выдали повестки с требованиям явиться в полицию, другие сообщили, что у их домов с утра 26 октября находятся сотрудники полиции.



25 октября заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев предупредил граждан об ответственности за участие в «незаконной акции 26 октября», заявив, что власти будут принимать меры к организаторам и участникам. Дембаев сказал, что члены запрещенной организации, которые «скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления», «подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества».



Власти Казахстана называют акции движения ДВК, созданного опальным экс-банкиром и критиком властей Мухтаром Аблязовым (с 2009 года он живет за рубежом), незаконными. После того как в марте 2018 года суд в столице признал ДВК «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность, к уголовной ответственности по обвинению в «участии» в этом запрещенном движении были привлечены десятки граждан. Ряд адвокатов считают, что решение суда о признании ДВК «экстремистской организацией» является противоречивым.