Популярный блогер советует туристам ехать в Кыргызстан, а не в Казахстан

Блогер хотел рассказать англоязычным туристам о Казахстане, но столкнулся с такими проблемами, что теперь советует отправиться в Кыргызстан или Узбекистан.

БИШКЕК, 26 окт — Sputnik. Популярный трэвел-блогер Арам Варданян посоветовал туристам отправиться в Кыргызстан или Узбекистан вместо Казахстана, пишет Tengrinews.



Варданян путешествует с подругой из США Меган Старр и делится впечатлениями о странах. В октябре этого года молодые люди прилетели в Алматы. Для них Казахстан является безвизовой страной. Однако по факту мужчина столкнулся с большими проблемами.

По его словам, перед поездкой он внимательно изучил сайт МИД Казахстана. Арам отметил, что не нашел информации на английском, но все же смог разобраться благодаря знанию русского. Блогер подумал, что, будучи гражданином страны — участницы ЕАЭС, не столкнется с проблемами.

Но в аэропорту все же потребовали зарегистрироваться в течение нескольких дней. Причем сотрудники не смогли объяснить, как это сделать. С трудом путешественник добрался до нужного места, отстоял несколько часов в очереди, а при заполнении бумаг ему даже не дали ручку. Помимо этого, ему пришлось сдать паспорт, чтобы в него вложили вкладыш, и два дня он был вынужден ходить без документов.



"Мне очень понравился Казахстан. Здесь прекрасные люди, хорошая кухня, природа. И я приехал, чтобы рассказать о нем англоязычным туристам. Но если они спросят, стоит ли сюда ехать, как я им совру и скажу, что стоит? Лучше скажу правду: езжайте в Узбекистан или Кыргызстан, там тоже есть колорит, но нет таких проблем. Многие отправляются в Казахстан, думая, что им не нужна виза и все будет легко. А теперь представьте, что человек заранее оплатил многодневный тур в горах, а потом узнал, что ему нужна регистрация. Деньги за тур ему не вернут. Или у него всего на Алматы есть три дня, два из которых он потратит на поездки в ЦОН", — передает издание слова блогера.

Его подруга Меган Старр посоветовала заранее оформить визу, чем мучиться, как это случилось с Арамом.