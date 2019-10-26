Умер ветеран войны, осужденный за убийство

Сегодня, 26 октября, в Костанае скончался 94-летний ветеран войны Иван Сурков, передает alau.kz. Ранее он был осужден за убийство. Как рассказала Ольга Некрасова, которая жила в доме Суркова последние полтора года и помогала ему по хозяйству, фронтовик умер в пансионате в Костанае. Что ждет Казахстан в ближайшие трое суток Впечатлительным не смотреть Массовая драка произошла на скачках в Казахстане «5 октября дедушка упал и сломал шейку бедра. Мы пытались пристроить его в больницу, но нам всюду отказывали. Сами присматривать за ним постоянно не могли из-за того, что надо было уходить на работу. Мы оповестили всех о его состоянии, и в конце концов нашли пансионат в Костанае, где за ним ухаживали беспрерывно. Сегодня утром нам сообщили, что Иван Владимирович скончался. Это произошло во сне, он просто не проснулся», — рассказала Ольга Некрасова. 94-летний житель Затобольска Иван Сурков был признан виновным в убийстве своего 80-летнего шурина. Фронтовику дважды меняли приговор. Сначала он получил наказание в виде ограничения свободы, затем реальный срок в исправительном учреждении, а потом снова ограничение свободы. Об Иване Суркове узнала вся республика в мае 2019 года, перед Днем Победы, когда осужденные поздравили ветерана и подготовили для него концерт. 26 октября эта одновременно простая и драматичная история завершилась…
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.