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Умер ветеран войны, осужденный за убийство

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Умер ветеран войны, осужденный за убийство
Фото alau.kz
Сегодня, 26 октября, в Костанае скончался 94-летний ветеран войны Иван Сурков, передает alau.kz. Ранее он был осужден за убийство. Как рассказала Ольга Некрасова, которая жила в доме Суркова последние полтора года и помогала ему по хозяйству, фронтовик умер в пансионате в Костанае. Что ждет Казахстан в ближайшие трое суток Впечатлительным не смотреть Массовая драка произошла на скачках в Казахстане «5 октября дедушка упал и сломал шейку бедра. Мы пытались пристроить его в больницу, но нам всюду отказывали. Сами присматривать за ним постоянно не могли из-за того, что надо было уходить на работу. Мы оповестили всех о его состоянии, и в конце концов нашли пансионат в Костанае, где за ним ухаживали беспрерывно. Сегодня утром нам сообщили, что Иван Владимирович скончался. Это произошло во сне, он просто не проснулся», — рассказала Ольга Некрасова. 94-летний житель Затобольска Иван Сурков был признан виновным в убийстве своего 80-летнего шурина. Фронтовику дважды меняли приговор. Сначала он получил наказание в виде ограничения свободы, затем реальный срок в исправительном учреждении, а потом снова ограничение свободы. Об Иване Суркове узнала вся республика в мае 2019 года, перед Днем Победы, когда осужденные поздравили ветерана и подготовили для него концерт. 26 октября эта одновременно простая и драматичная история завершилась…


Источник: Alau.kz
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