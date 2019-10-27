Дочь узнала фото отца на плитке в полу ТД Усть-Каменогорска

Жительница Усть-Каменогорска узнала своего отца на фрагменте плиточной мозаики на полу торгового дома "Алем", передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный сайт YK-news.kz.
Наталия Андреева увидела на видео, которое ей прислали друзья, фрагмент фотографии с изображением ее отца, умершего 15 лет назад. Наталья узнала не только фото, но и саму плитку, которая была установлена на памятнике много лет назад.
Авторы видео сообщают, что часть плиток с лицами людей затерли, но не все.
"Мой папа, Евгений Кречетов, был похоронен весной 2004 года. В 2014 году памятник было решено обновить. Художник отказался реставрировать старое фото и предложил сделать новое. Мы были уверены, что старую фотографию утилизировали, нам ее не вернули. А спустя пять лет я узнала эту страшную для меня новость. Как можно было так отнестись к работе? Почему они не убрали фото людей?" - рассказала Наталия Андреева.
Авторы видео сообщают, что часть плиток с лицами людей затерли, но не все.
"Мой папа, Евгений Кречетов, был похоронен весной 2004 года. В 2014 году памятник было решено обновить. Художник отказался реставрировать старое фото и предложил сделать новое. Мы были уверены, что старую фотографию утилизировали, нам ее не вернули. А спустя пять лет я узнала эту страшную для меня новость. Как можно было так отнестись к работе? Почему они не убрали фото людей?" - рассказала Наталия Андреева.
Наталия Андреева обратилась с заявлением в полицию.
"В полиции сказали, что пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело или мне придется обращаться в суд с гражданским иском, и что публикации в соцсетях ничего не значат. Мы с сестрой и мамой, все наши родные и друзья пребываем в шоке. Я буду требовать, чтобы мне вернули осколки фотографии и наказали тех, кто продал плитку, выложил и принял эту работу!" - передает издание слова Наталии.
"По данному факту будет проведена проверка в рамках досудебного расследования по статье 294 УК "Вандализм", - сообщил ранее в Instagram глава Управления полиции Усть-Каменогорска Даур Ибраев.
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