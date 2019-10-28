Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде, передает Tengrinews.kz.
"Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за вождение транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство", - написал Токаев в своем Twitter.
Напомним, в Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Административный кодекс РК предполагает четыре формы наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:
Лишение прав:
- на три года, если водитель был пьян, но не совершил ДТП; - на четыре года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии; - на пять лет, если при этих обстоятельствах пострадали люди, другие транспортные средства.
Арест и лишение прав:
- 15 суток и шесть лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения; - 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз.
Арест на 20 суток, если водитель управлял в пьяном виде и при этом уже был лишен прав.
Штраф:
- беременным женщинам; - матерям, которые воспитывают детей до 14 лет; - инвалидам 1 и 2 групп; - несовершеннолетним; - женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет.
За отказ от медицинского освидетельствования водителя лишат прав на три года.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.