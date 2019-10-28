«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.92 KZT
  • €1 = 432.21 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Военнослужащий умер от менингита в Атырау

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 05:58
Военнослужащий умер от менингита в Атырау
Фото из открытых источников
Он обратился за медицинской помощью 26 октября. В воинскую часть солдат прибыл 16 октября.

- 26 октября в областную больницу фельдшером войсковой части доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии. В ходе проведенных клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция молниеносной формы. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, больной спустя пять часов скончался, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

По предварительным данным, военнослужащий обратился за медицинской помощью 26 октября. В воинскую часть солдат прибыл 16 октября.

- Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинской части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия – все контактировавшие с больным осмотрены врачом и обследованы, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных не выявлено лиц с подозрением на менингококковую инфекцию, ведется медицинское наблюдение, - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика