Военнослужащий умер от менингита в Атырау

Он обратился за медицинской помощью 26 октября. В воинскую часть солдат прибыл 16 октября.



- 26 октября в областную больницу фельдшером войсковой части доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии. В ходе проведенных клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция молниеносной формы. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, больной спустя пять часов скончался, - сообщили в управлении здравоохранения региона.



По предварительным данным, военнослужащий обратился за медицинской помощью 26 октября. В воинскую часть солдат прибыл 16 октября.



- Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинской части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия – все контактировавшие с больным осмотрены врачом и обследованы, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных не выявлено лиц с подозрением на менингококковую инфекцию, ведется медицинское наблюдение, - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.